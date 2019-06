Il papa ai rom | Perdono per discriminazioni e maltrattamenti

papa Francesco - mea culpa ai rom : "Perdono per le discriminazioni" : Papa Francesco, mea culpa ai rom: "Perdono per le discriminazioni" Le scuse del pontefice durante la visita apostolica in Romania: "Chiedo perdono in nome della Chiesa per quando vi abbiamo maltrattato o guardato in maniera sbagliata, con lo sguardo di Caino invece che con quello di ...

papa a Rom : perdono per discriminazioni : 15.16 "Nel cuore porto il peso delle discriminazioni,delle segregazioni e dei maltrattamenti subiti dalle vostre comunità". Così Papa Francesco alla comunità Rom di Blaj, incontrata in Romania. "La storia ci dice che anche i cristiani, anche i cattolici non sono estranei a tanto male",ha sottolineato Bergoglio pronunciando un mea culpa e chiedendo perdono"in nome della Chiesa al Signore e a voi". "Non siamo fino in fondo cristiani, e nemmeno ...

Il papa ha pronunciato uno storico mea culpa rivolto alla comunità Rom : "Chiedo perdono - in nome della Chiesa al Signore e a voi - per quando, nel corso della storia, vi abbiamo discriminato, maltrattato o guardato in maniera sbagliata, con lo sguardo di Caino invece che con quello di Abele, e non siamo stati capaci di riconoscervi, apprezzarvi e difendervi nella vostra peculiarità". È lo storico mea culpa di Papa Francesco che a Blaj, nel quartiere di Barbu Lautaru, ha rivolto alla comunità Rom che qui vi risiede. ...

Romania - ultimo giorno visita papa : 6.12 ultimo giorno della visita apostolica di Papa Francesco in Romania. Il Pontefice lascerà Bucarest e arriverà all'aeroporto di Sibiu per trasferirsi a Blaj. In mattinata presiederà la Divina Liturgia per la beatificazione di sette vescovi greco-cattolici martiri, vittime del regime comunista. Nel pomeriggio si recherà nel quartiere rom di Blaj, Barbu Lautaru, per l'incontro con la comunità. Poi la partenza dall'aeroporto di Sibiu alla ...

papa IN ROMANIA/ Francesco e il patriarca - nel cuore il desiderio di "essere uno" : Uno accanto all'altro, hanno recitato in latino e in romeno il Padre Nostro. Riscoprendosi figli che hanno trovato la forza del perdono reciproco

Il papa in Romania : l’appello a non cedere alla cultura dell’odio : L'articolo Il Papa in Romania: l’appello a non cedere alla cultura dell’odio proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Il papa a Bucarest loda emigrati romeni : 13.02 Da Bucarest il Papa tesse le lodi al lavoro dei cittadini romeni emigrati all'estero. "Diversi milioni di persone -ha ricordato Bergoglio nel discorso davanti alle autorità- hanno lasciato casa e patria per cercare nuove opportunità di lavoro e di vita dignitosa". "Tanti figli e figlie della Romania -ha sottolineato- arricchiscono con la loro cultura, il loro patrimonio di valori e il loro lavoro i Paesi in cui sono emigrati". "Tanto più ...

papa Francesco in Romania/ Diretta streaming video : i rom - Rocio e gli ortodossi : Papa Francesco in Romania, il viaggio e la Diretta streaming video del programma: i rom, gli ortodossi e la storia di Rocio

papa Francesco arriva oggi in Romania : 6.20 A meno di un mese del viaggio nei Balcani (6-8 maggio), il Papa si reca in Romania. Visiterà un paese a stragrande maggioranza ortodossa, dove i cattolici sono il 5% circa. Il suo viaggio ha anche un significato ecumenico. Beatificherà sette martiri della Chiesa greco-cattolica. Vent'anni fa, Giovanni Paolo II fu il primo e unico Papa fino ad allora a visitare il paese dei Carpazi.

papa francesco oggi in Romania : A meno di un mese del viaggio nei Balcani (6-8 maggio), il Papa si reca in Romania. Visiterà un paese a stragrande maggioranza ortodossa, dove i cattolici sono il 5% circa. Il suo viaggio ha anche un significato ecumenico. Beatificherà sette martiri della Chiesa greco-cattolica. , Giovanni Paolo II fu il primo e unico Papa fino ad allora a visitare il paese dei

Il papa pronto per la Romania : superiamo le paure - stop barriere : Un "tour de force", così è stato definito il viaggio che Papa Francesco compirà in Romania da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno. Queste le tappe previste: Bucarest, poi nel Sud della Romania, fino al santuario mariano di Sumuleu-Ciuc, al confine con l'Ungheria, e a Iasi, al confine con la Moldavia, a Est del paese. Il 2 giugno, Bergoglio sarà a Sibiu e Blaj, al centro della Romania. Francesco ha inviato il consueto videomessaggio al ...

81enne vuole andare a Roma dal papa/ Il navigatore lo porta a... Rom : Un 81enne inglese, partito da Newcastle in macchina, sbaglia a digitare Roma sul navigatore e si ritrova in un piccolo paesino in Germania.

UK - diretto a Roma per vedere il papa : sbaglia con il navigatore e arriva in Germania : Quella che arriva dalla Germania, e precisamente da Rom, una piccola comunità rurale situata vicino Colonia, è una storia che davvero dell'incredibile. Secondo quanto riporta la stampa internazionale infatti, in particolare il quotidiano britannico Mirror, sulle sue pagine online, un anziano di nazionalità inglese di 81 anni, è giunto in città convinto di essere arrivato a Roma, in Italia. Da subito però si è accorto che qualcosa non quadrava, ...

Vuole andare a Roma a vedere il papa ma sbaglia con il navigatore e finisce a oltre 1000 km di distanza : L'uomo, un pensato di 81 anni partito da Newcastle, ha impostato male la destinazione ed è finito in una piccola cittadina...