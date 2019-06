Il Giro più brutto ci regala la nuova Italia del ciclismo che verrà | sbocciano i giovani

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali non batte il record. Fiorenzo Magni resta il vincitore più anziano della Corsa Rosa : Vincenzo Nibali si era presentato al Giro d’Italia 2019 con un unico grande obiettivo: alzare al cielo il Trofeo Senza Fine per la terza volta in carriera diventando così la maglia Rosa più anziana della storia. Lo Squalo voleva battere il record di Fiorenzo Magni che nel 1955 mise il suo terzo sigillo alla veneranda età di 34 anni, 5 mesi e 29 giorni: il Leone delle Fiandre si impose con appena 13 secondi di vantaggio su Fausto Coppi ...

Giro d’Italia 2019 - Richard Carapaz : “Domani ci sarà un grande spettacolo. Landa - più che un compagno di squadra - è un vero leader” : Siamo ormai alle battute conclusive del Giro d’Italia 2019, che sembra più che mai nelle mani di Richard Carapaz. L’ecuadoriano, finora, non ha mai mostrato un segno di cedimento; lui, la sua Movistar, e uno straordinario Mikel Landa, sono i veri padroni della Corsa Rosa. Domani e domenica sarà una lotta serrata tra i principali favoriti, ogni secondo sarà buono per conquistare il Trofeo senza fine. Carapaz ha concluso la tappa ...

Non crede ai cambiamenti climatici ma crede alle scie chimiche - no a Greta sì a Mark CaltaGirone : l’italiano medio è sempre più fuori dalla realtà : Tutti contro Greta, tutti a scagliarsi contro una ragazzina che ha la sola ed unica colpa di vedere ciò che milioni di persone non vogliono vedere: i cambiamenti climatici in corso dovuti al riscaldamento globale. Ma soprattutto, una ragazzina che ne comprende le cause e i possibili risvolti futuri, se non si corre ai ripari per limitarne i danni. Ciò che la giovane Thunberg cerca di spiegare a tutti con i suoi modi affabili ma decisi è ...

Manuela Arcuri : "Del caso Mark CaltaGirone e di Simone Coppi non voglio più parlare" : Torna a raccontarsi in una lunga intervista al settimanale Chi l'attrice Manuela Arcuri, da poco riapparsa in televisione grazie al programma di punta del sabato sera di Rai 1, Ballando Con Le Stelle.Ad Alfonso Signorini e al suo settimanale, ha voluto aprirsi in modo particolare - spiegando dell'amore incondizionato che prova per il suo primogenito Mattia, e senza risparmiarsi qualche personalissimo aneddoto sul caso Mark ...

Giro d’Italia 2019 - Eusebio Unzué : “Finora Carapaz ha dimostrato di essere il più forte. Nibali è imprevedibile” : Mancano solamente tre tappe alla fine del Giro d’Italia 2019, le frazioni decisive per le sorti del podio e la conquista della maglia rosa. Attualmente il team Movistar risulta essere la squadra più forte di tutte, quasi imbattibile. Una formazione che sta padroneggiando la corsa con la leadership di Richard Carapaz e l’ottima condizione di Mikel Landa, che in questo momento si trova al quarto posto della classifica generale. Dietro ...

Giro d’Italia - Carapaz stacca tutti nel giorno del suo compleanno : maglia Rosa sempre più solida - ecco la nuova classifica : Carapaz si conferma maglia Rosa nel giorno del suo 26° compleanno: la nuova classifica generale del GIro d’Italia Un compleanno speciale per Richard Carapaz: il ciclista ecuadoregno della Movistar è stato autore di un’ottima performance, oggi, nella 17ª tappa del GIro d’Italia, grazie anche all’ottimo lavoro del compagno di squadra Mikel Landa. La maglia Rosa ha festeggiato oggi il suo 26° compleanno con un regalo ...

Il nuovo sindaco (di destra) di Predappio non vuole più camicie nere in Giro : "A Predappio sono tutti benvenuti se si comportano con educazione e rispetto. Sarebbe veramente una cosa auspicabile e apprezzata se la gente in visita alla nostra comunità venisse vestita 'in borghese' lasciando perdere camice nere, gagliardetti e simboli": questo il messaggio lanciato ai nostalgici del fascismo da Roberto Canali, neo sindaco del paese di poco più di 6mila abitanti dove è nato Benito Mussolini, passato per la ...

Giro d’Italia 2019 - Primoz Roglic : “I problemi possono capitare a tutti. La tappa di domani con il Mortirolo è la più pericolosa” : Il secondo giorno di riposo del Giro d’Italia 2019 arriva nel momento perfetto per Primoz Roglic, che ha dovuto fare i conti con la sfortuna nell’ultima tappa. Gli ultimi chilometri della Ivrea-Como si sono infatti trasformati in un incubo per lo sloveno, che dopo un problema meccanico è stato costretto a prendere la bici del compagno Antwan Tolhoek, dovendoci pedalare per tutta la salita del Civiglio e poi in discesa è andando a sbattere contro ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali : “Domani inizia una corsa diversa - più dura. Mortirolo salita infinita - non amo la crono finale” : Vincenzo Nibali si sta godendo il giorno di riposo al Giro d’Italia 2019, lo Squalo oggi ha affrontato una sessione di rulli visto che il maltempo ha impedito alla squadra di uscire dall’albergo di Orio al Serio in cui alloggia e si sta preparando mentalmente in vista del tappone di domani che prevede la scalata del Mortirolo. Il siciliano, terzo in classifica generale a 1’47” dalla maglia rosa Richard Carapaz e a ...

Giro d’Italia 2019 - il Mortirolo ai raggi X. Una delle tre salite più dure in Europa. Pendenza asfissiante - ascesa infernale : La lotta per la conquista del Giro d’Italia 2019 è ormai entrata nel vivo e la battaglia tra gli uomini di classifica ha movimentato in maniera spettacolare ed appassionante le ultime tappe. Soltanto nella terza settimana però le montagne si prenderanno davvero la scena, a partire dalla tappa di domani, la più attesa della corsa nonostante l’assenza del Passo Gavia, il cui punto focale sarà il Mortirolo, una delle tre salite più impegnative ...

Giro d’Italia 2019 - cambia la Cima Coppi dopo la cancellazione del Passo Gavia! Scopriamo la nuova vetta più alta : cambia la Cima Coppi al Giro d’Italia 2019: la cancellazione del Passo Gavia, infatti, ha modificato le carte in tavola e cambia la vetta più alta della Corsa Rosa. Il prestigioso riconoscimento, legato al cognome del Campionissimo, spetta ora al Passo Manghen: 2047 metri s.l.m., verrà scalato sabato 1° giugno durante la ventesima tappa. La Feltre-Monte Avena sarà una frazione durissima perché presenta anche le salite di Cima Campo, Passo ...

Giro d’Italia 2019 - Primoz Roglic inscalfibile : difesa totale - sempre più favorito. Calerà alla distanza? : La quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2019 ha finalmente restituito una classifica generale maggiormente attendibile per quanto riguarda la lotta per il successo finale. La crisi che ha colpito lo sloveno Jan Polanc (UAE Emirates) ha infatti portato nelle posizioni di testa gli uomini più attesi della vigilia e ha definito in maniera piuttosto chiara gli equilibri in vista della frazione di domani e soprattutto delle impegnative tappe ...