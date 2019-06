Il gesuita augura Buon mese del pride alla comunità Lgbt

ilgiornale

(Di domenica 2 giugno 2019) Giuseppe Aloisi IlJames Martin, consultore della Segreteria per la Comunicazione, ha lanciato ancora un segnale di dialogoq,ndo "del" IlJames Martin continua a sorprendere per lo spiccato progressismo dottrinale. Quella che ha avuto inizio un giorno fa è la mensilità che ladi tutto il mondo riservafestività del gaye il consultore del Vaticano per la Segreteria per la comunicazione, lo stesso sacerdote americano già balzato agli onori delle cronache negli anni passati per via delle sue posizioni dialoganti e aperturiste, tra cui quella - contenuta in un suo noto e discusso libro - che sostiene la necessità di edificare un "ponte" tra la Chiesa cattolica e le personeq, ha scritto su Twitter quanto segue: "A tutti i miei molti amici #Q, cattolici e non, Happy #Month Sii ...