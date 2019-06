I professionisti che servono e che la scuola italiana non formerà

Amici 2019 - l’ex professore Steve La Chance : “Non so spiegare il calo di ascolti. So che fanno entrare dei ballerini professionisti” : Nel 2010 si è conclusa la sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi dove ricopriva il ruolo di professore. Steve La Chance, dopo la mancata riconferma, ha continuato però a dire la sua sullo show che lo ha visto protagonista per molto tempo e così è stato anche per questa edizione: “Amici? Non lo guardo. Non saprei spiegare il calo di ascolti, se ne fa o non ne fa, non so cosa stanno combinando. Io so semplicemente che invece di usare ...