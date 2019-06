I Ferragnez e la serata con Dua Lipa e tutti i gossip del weekend

vanityfair

(Di domenica 2 giugno 2019) Ie Duae DuaLa foto raduna più di 350mila like in meno di tre ore e ritrae Chiara Ferragni, Fedez e Duainsieme, fuori da un locale di Los Angeles. I tre si conoscono da tempo, soprattutto per via degli impegni lavorativi della popstar e dell’influencer, e sono diverse le occasioni per vedersi e condividere selfie e pose abbracciati. In quest’ultima il rapper, facendo ironia sulla sua altezza, inferiore a quella delle due ragazze, la butta sul ridere: «Quando sei il più basso della foto di classe». E la cantante, vincitrice di due Grammy, ride di gusto. LEGGI ANCHEChiara, Fedez e Dua, una notte da leoni a Los Angeles Le nozze di Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam L’unica foto ufficiale arriva nel tardo pomeriggio del 1 giugno, a poche ore dalla cerimonia. Il matrimonio fra Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam, officiato ...