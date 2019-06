Grande fratello 16 domani sera la semifinale | anticipazioni

Paolo Idolo : "Ai tempi di Saranno Famosi non potevo camminare per strada. Vorrei rientrare - mi propongo per il Grande fratello Vip" : Abituarsi al successo improvviso e ritrovarsi, dopo la sbornia, al punto di partenza. Succede se la fama arriva di botto, sconvolgendo un’esistenza che fino a pochi mesi prima poteva definirsi normale. “Nel mio caso fu più travolgente di quanto pensassi. Il riscontro lo vedevo per strada. Ad un certo punto dovetti persino staccare il citofono di casa perché venivano a suonarmi di notte”. A parlare è Paolo Idolo, uno che il destino – almeno ...

Grande fratello 2019/ Gianmarco e Michael : amicizia finita? 'Gli voglio bene - ma...' : Grande Fratello 2019, news dalla casa: amicizia finita tra Gianmarco Onestini e Michael Terlizzi? Il futuro avvocato: 'Gli voglio bene, ma...'.

Grande fratello - proposta indecente di Gennaro Lillio a Francesca De Andrè : cosa si inventa per possederla : Pronto a tutto pur di portarla a letto. Siamo nella casa del Grande Fratello, dove Gennaro Lillio è in pressing selvaggio su Francesca De Andrè: non si arrende e cerca di avere un rapporto, sessuale, con lei. E per raggiungere l'obiettivo le ha detto: "Io sono all'antica e avevo deciso di conservare

Grande fratello : Taylor Mega ha lasciato la casa. Scopri il motivo : Grande Fratello, Taylor Mega come Vladimir Luxuria: anche lei lascia la Casa Taylor Mega è l’ospite della settimana al Grande Fratello 2019. L’influencer marketing – così preferisce definirsi lei, anziché solo con il primo... L'articolo Grande Fratello: Taylor Mega ha lasciato la casa. Scopri il motivo proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande fratello - il duro attacco di Malgioglio : "Se mi lasciassero parlare - potrei dirlo" : "Fammi parlare!", diceva Cristiano Malgioglio solo due settimane fa. Negli appuntamenti serali del Grande Fratello infatti l'opinionista è stato spesso interrotto dalla conduttrice Barbara D'Urso, che lo invitava a scusarsi con Francesca De André. La situazione sembrava chiarita, ma il cantautore è

Grande fratello - Francesca De Andrè non regge il confronto con Taylor Mega e scatta la scenata di gelosia : Francesca De Andrè è la protagonista indiscussa di questa edizione del Grande Fratello. Amata e odiata dal pubblico è nell'occhio del ciclone soprattutto per le sue vicende amorose, prima il tradimento con tanto di foto e dichiarazioni da parte del fidanzato Giorgio Tambellini poi il suo rapporto eq

Grande fratello 2019 - Taylor Mega abbandona la casa all'improvviso : Francesca De Andrè si rasserena : Da quando è entrata nella casa del Grande Fratello 16, Taylor Mega ha portato un po' di scompiglio tra gli inquilini e minato gli equilibri. Oggi però ha abbandonato il reality...

Grande fratello 2019/ Taylor Mega lascia la casa! : Grande Fratello 2019, Francesca De Andrè gelosa di Gennaro Lillio per 'colpa' di Taylor Mega: ecco le ultime news dalla Casa più spiata d'Italia.

Via dal Grande Fratello! Taylor Mega scappa per tifare Jorge Lorenzo : Stamattina la casa del GF si è svegliata senza la presenza di Taylor Mega, che è volata al Mugello… Per la gioia di Francesca, che l’altro giorno ha fatto una scenata di gelosia a Gennaro, Taylor Mega ha lasciato la Casa più spiata d’Italia. Non è un addio ufficiale, ma solo “un permesso” proprio come aveva fatto la scorsa settimana Vladimir Luxuria, per un impegno preso precedentemente.-- Taylor è infatti volata al Mugello a tifare Jorge ...

Taylor Mega lascia la Casa del Grande fratello : il motivo : Grande Fratello, Taylor Mega come Vladimir Luxuria: anche lei lascia la Casa Taylor Mega è l’ospite della settimana al Grande Fratello 2019. L’influencer marketing – così preferisce definirsi lei, anziché solo con il primo termine – ha accettato di trascorrere sette giorni chiusa nella Casa di Cinecittà. La sua sembrava essere una missione ben precisa: […] L'articolo Taylor Mega lascia la Casa del Grande Fratello: ...

Grande fratello 16 - Francesca De Andrè è gelosa - Gennaro sbotta : 'Portami rispetto' : La sedicesima edizione del Grande Fratello verrà ricordata per l'ampio spazio dedicato a Francesca De Andrè. Ne sono una chiara dimostrazione le ultime puntate serali del lunedì che la produzione ha dedicato a lei e al presunto tradimento di Giorgio Tambellini. Se molti telespettatori ritengono eccessivo questo interesse, dall'altro gli ascolti dell'ottava puntata dimostrano che ancora una volta Barbara d'Urso ha saputo sfruttare il trash e le ...

Tina Cipollari e la frecciatina contro Barbara D'Urso : 'Non guardo il Grande fratello 16' : Tra Tina Cipollari e Barbara D'Urso non correrebbe buon sangue? Sarebbe questa l'impressione che si ha dopo che nel corso dell'ultima puntata di Uomini e donne, in onda su Canale 5, la storica opinionista della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi ha lanciato una frecciaTina alla conduttrice partenopea che in queste settimane sta accogliendo il suo ex marito Kikò Nalli all'interno della casa del Grande Fratello 16 (dove ha trovato ...

Grande fratello 2019 - Francesca De Andrè gelosa di Taylor Mega fa perdere la pazienza a Gennaro Lillio : «Hai rotto» : Come era prevedibile la presenza di Taylor Mega nella casa del Grande Fratello 16 ha scatenato la gelosia di Francesca De Andrè. La ragazza, in crisi con il fidanzato Giorgio Tambellini, non...

Grande fratello 2019 - tutti pazzi per Taylor Mega : ma lei si ammanetta a Gennaro scatenando l’ira di Francesca De Andrè : Taylor Mega sembra aver conquistato gli inquilini della casa del Grande Fratello. In molti hanno dimostrato di essere rimasti soggiogati dalla sua bellezza. L’influencer 25enne è entrata per trascorrere un po’ di tempo con i concorrenti e le sue immagini in bikini stanno facendo il giro della rete. In un momento di relax in sauna Kikò Nalli, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio hanno commentato l’effetto che fa agli uomini della ...