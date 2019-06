Grado, incendio in hotel: 84 evacuati

abollis : RT @il_piccolo: +++ ULTIMA ORA #Grado - allarme incendio in un hotel +++ - themassj : RT @il_piccolo: +++ ULTIMA ORA #Grado - allarme incendio in un hotel +++ - il_piccolo : +++ ULTIMA ORA #Grado - allarme incendio in un hotel +++ -

Unè divampato ieri sera in un un albergo di(Gorizia).84 ospiti. Non si hanno notizie di feriti, alcune persone che avevano inalato fumo sono rimaste leggermente intossicate e sono state visitate per precauzio dal personale sanitario. Sul posto, Vigili del fuoco, ambulanze e un elicottero sanitario in assetto notturno. Indagini sono in corso per stabilire le origini del rogo che pare sia iniziato nei locali della lavanderia.(Di domenica 2 giugno 2019)