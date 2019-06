Google Stadia | l' attesa è quasi finita | nuovo evento dedicato ai giochi tra

Google Stadia non resta a guardare - investimenti importanti in vista del futuro : Il mondo videoludico è ormai pronto ad abbracciare un vero e proprio cataclisma (positivo) di nome Google Stadia. La nuova piattaforma del colosso statunitense ha lanciato il proprio guanto di sfida ai big del settore già da una manciata di mesi, e ovviamente tanta è la curiosità di vedere cosa sarà in grado di portare sulla scena e quali saranno le effettive potenzialità dell'intero progetto. Un progetto che chiaramente non ha lasciato ...

Google Stadia : quest'estate verranno annunciati prezzo - giochi e data di lancio : Google con Stadia ha fatto parlare molto di sé ma non conosciamo ancora parecchie informazioni come prezzo, data di lancio e giochi che saranno effettivamente disponibili attraverso il servizio.Come possiamo vedere sul profilo Twitter di Stadia, Google ha indicato che avremo notizie sull'atteso servizio nel periodo estivo. Purtroppo non è stato detto nient'altro se non che avremo notizie su giochi, prezzi e dettagli sul lancio in vista ...

Google Stadia : quest'estate attesi prezzi - giochi e data di lancio : Google con Stadia ha fatto parlare molto di sé, ma non sappiamo ancora prezzi, data di lancio e giochi disponibili.Ebbene, come possiamo vedere anche su Twitter, Google sul social ha indicato che avremo notizie sull'atteso servizio in occasione dell'estate. Purtroppo non è stato detto nient'altro se non che avremo notizie su giochi, prezzi e dettagli sul lancio in vista dell'estate, per cui al momento su Stadia ne sappiamo quanto prima, ovvero ...

Family Link 1.38 si prepara ad abbracciare Google Stadia : L'ultimo aggiornamento dell'app Family Link di Google, che consente ai genitori di gestire gli account Google dei propri figli, fornisce i primi indizi su come funzionerà il controllo parentale di Google Stadia e altre potenziali anticipazioni. In questo aggiornamento di Family Link 1.38 sono presenti alcune stringhe che si riferiscono a Stadia (e al suo nome in codice "Yeti") che suggeriscono che i genitori riceveranno delle notifiche ...

GTA 6 abbraccia anche Google Stadia - uscita non solo su PS4 - Xbox One e PC? : Quando si parla di GTA 6 è praticamente impossibile che in giro per il mondo non si drizzino milioni e milioni di antenne. Cosa più che giusta e normale, considerando il fatto che il franchise creato da Rockatsr Games sia stato in grado, nel corso del tempo, di crescere ed evolversi nel migliore dei modi per la sua community, tanto da divenire un vero e proprio punto di riferimento per l'intera industria videoludica orientata sul genere del free ...

Improbabile unione per Sony e Microsoft - insieme contro Google Stadia? : È una rivalità che affonda le sue radici in profondità quella che prosegue ormai da numerosi anni tra Sony e Microsoft, due dei pilastri su cui si fonda attualmente l'intera industria videoludica e che presumibilmente fungeranno da colonne portanti ancora per molto, moltissimo tempo. Tutto cominciò nei primi anni del 2000, quando Sony portava sulla scena PS2 e Microsoft faceva invece il suo esordio con la prima Xbox. Ovviamente di acqua sotto i ...

Next-gen tra PS5 - Xbox Scarlett e Google Stadia : il produttore di GTA 6 guarda al futuro : PS5, Xbox Scarlett e Google Stadia. Sono questi i nomi che per il momento dipingono la prossima generazione videoludica. Visioni diverse sul futuro del gaming da aziende diverse - e necessariamente rivali -, che proveranno a dare una propria interpretazione alle esigenze dei gamer e degli sviluppatori con le loro prossime console. Alcuni affidandosi allo streaming - è il caso di Google, che con Stadia punta ad eliminare il tradizionale supporto ...

I tecnici di Google Stadia spiegano perché la latenza non sarà un problema sulla nuova console : Google ha concluso il primo giorno del suo evento annuale per gli sviluppatori, Google I / O, in cui sono state date alcune informazioni circa Google Stadia.Durante la conferenza di appena un'ora dell'evento di tre giorni, alcuni membri dello staff di Google sono saliti sul palco per delineare il modo in cui la compagnia sta riducendo la latenza a livelli impercettibili e la creazione di uno streaming da utilizzare all'interno dei PC di gioco ...

Il futuro di Mad Box è a rischio dopo l'annuncio di Google Stadia? : Slightly Mad Studios, sviluppatori di Project CARS, parlano del futuro della loro console, Mad Box.Secondo quanto riportato da PC Games Insider, lo studio durante un'intervista, avrebbe dichiarato che il progetto hardware ha perso due dei suoi investitori, dopo l'annuncio di Google riguardante la sua personale console, Stadia. Stando a quanto dichiarato dal direttore marketing Nathan Bell, il futuro di Mad Box è messo a rischio."l'annuncio di ...

Pichai : Google e i publisher insieme per Stadia : Al momento, tra i big del mondo gaming, quelli che hanno già confermato la disponibilità a proporre i loro giochi su Stadia sono Ubisoft, id Software ed Epic Games. Se ne aggiungeranno con tutta ...

PS5 e la nuova Xbox più potenti di Google Stadia? Nessun dubbio per gli sviluppatori esterni : È ancora relativamente presto per poter parlare di PS5, della nuova Xbox o di Google Stadia, con la battaglia per la prossima generazione videoludica che è ancora lungi dal cominciare. Certo, ci sarebbero obiezioni da fare in merito, visti i diversi leak che hanno interessato in particolar modo la futura console Sony e quella di debutto di Google, con la rete che ha cominciato a fermentare nell'attesa di indicazioni ufficiali da parte dei ...

Per il CEO di Google Stadia riuscirà a "conquistare le persone" : Anche Sundar Pichai, CEO di Google, si esprime in merito all'ambizioso progetto Stadia, e lo fa in occasione di una riunione finanziaria, riporta GamesIndustry.Come possiamo vedere, Pichai ha dichiarato di non aver visto "ostilità" tra i publisher dell'industria videoludica, ma allo stesso tempo diversi player del settore hanno manifestato la volontà di sondare la dedizione e l'impegno di Google in questo progetto, prima di investire le ingenti ...

Google Stadia : per Phil Harrison non ci saranno problemi con la velocità della banda larga : ... una porzione significativa di giocatori è rimasta scettica per via della velocità della banda larga attualmente disponibile in alcuni paesi del mondo. Come riporta WCCFtech , Phil Harrison , ...

Google Stadia : per Phil Harrison non ci saranno problemi con la velocità della banda larga : In seguito all'annuncio di Google Stadia, il servizio di cloud gaming del colosso di Mountain View in arrivo quest'anno, una porzione significativa di giocatori è rimasta scettica per via della velocità della banda larga attualmente disponibile in alcuni paesi del mondo.Come riporta WCCFtech, Phil Harrison, vicepresidente di Google, di recente ha ribadito che la qualità delle connessioni sarà più che sufficiente nei mercati in cui verrà lanciato ...