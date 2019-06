Google down | in crash Snapchat | Youtube | Gmail e Analytics | problemi anche per Gmail

Google down - in crash Snapchat - Youtube e Analytics : problemi anche per Gmail : Google Analytics e altri servizi del colosso di Mountain View sono andati in crash nella serata del 2 giugno. problemi anche per Youtube, Google Adsense e Google Play Store, che continua a dare...

Google Foto compie quattro anni : breve panoramica su un successo da un miliardo di download : Forse neanche in Google immaginavano che in quattro anni sarebbe diventata una delle app per la gestione di video e immagini più utilizzate al mondo L'articolo Google Foto compie quattro anni: breve panoramica su un successo da un miliardo di download proviene da TuttoAndroid.

Google Telefono si aggiorna alla versione 33 : ecco novità e download apk : Google Telefono, il tastierino telefonico made by Google, riceve un nuovo aggiornamento che lo porta alla versione 33 e ci anticipa diverse nuove funzionalità in arrivo con un'analisi del codice interno. L'articolo Google Telefono si aggiorna alla versione 33: ecco novità e download apk proviene da TuttoAndroid.

Lo sfondo e le factory image di Google Pixel 3a e 3a XL sono disponibili al download : In occasione dell'evento Google I/O 2019, il colosso di Mountain View ha reso ufficiali Google Pixel 3a e Pixel 3a XL e ora i non possessori di questi smartphone possono utilizzarne lo sfondo mostrato nei rendering e nei contenuti promozionali visti finora. Le factory image di Goolge Pixel 3a e Pixel 3a XL sono già disponibili per il download con numeri di build leggermente diversi: PD2A.190115.029 e PD2A.190115.032. L'articolo Lo sfondo e le ...

Download terza beta Android Q disponibile per tanti smartphone non Google : bene Huawei - OnePlus - Xiaomi ma non Samsung : Da poche ore è disponibile il Download della terza beta Android Q. A margine della conferenza Google I/O in scena ieri a Mountain Views, il nuovo aggiornamento in test del sistema operativo è stato reso disponibile non solo per i dispositivi Pixel della famiglia Google ma, mai come in passato, anche per un numero considerevole di smartphone dei produttori Huawei, OnePlus, Xiaomi e di alcuni altri brand. Grande assente nella lista invece, giusto ...

L'app Google Home entra nel club dei 100 milioni di download sul Play Store : Chromecast, Google Home, Home Mini e tutti i dispositivi domotici stanno conquistando sempre di più le abitazioni di tutto il mondo, comprese quelle italiane. Non abbiamo detto nulla di nuovo fin qui, ma quando arriva un dato tangibile a certificarlo, fa sempre un altro effetto. E il dato è il numero di volte in cui l' app ...

Google Assistant ci spia e ascolta download Princeton IoT Inspector : I dispositivi smart connessi a Internet condividono molte informazioni che raccolgono su di te durante l'uso ma anche quando non li stai usando. Installa l'app che ti avvisa quando Google Assistant ti spia a tua insaputa.