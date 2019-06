Giuseppe Conte | la frase con cui conferma la crisi di governo | una questione di giorni

Giuseppe Conte si dimette? Lunedì la decisione finale : Non ha dubbi Libero Quotidiano. Il giornale scrive che “Lunedì il presidente del Consiglio parlerà agli italiani e i toni

Giuseppe Conte gela Salvini e Di Maio : "Progetto Flat tax non è a Palazzo Chigi". La "vera" lettera all'Ue : "Non è arrivato alcun progetto di Flat tax a Palazzo Chigi". Giuseppe Conte gela così gli entusiasmi di Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che nel giorno del caos sulla lettera di risposta del governo all'Unione europea avevano trovato perlomeno un accordo sulla tassa piatta, "che si può fare anche in

Matteo Salvini e Luigi Di Maio "ai titoli di coda" - la voce su Giuseppe Conte : lunedì dirà se lascia : Così non si può andare avanti. Nel giorno del clamoroso caos sulla lettera di risposta all'Unione europea, che ha visto M5s schierato contro Giovanni Tria e Lega tra note polemiche, stizzite repliche, precipitosi dietrofront e figure di governo imbarazzanti, lo pensano un po' tutti ma qualcuno forse

M5s si piega a Matteo Salvini : "Sì alla flat tax in deficit". Giuseppe Conte tentenna : Vince ancora Matteo Salvini? Si parla di flat Tax e di quella che appare una netta apertura da parte del M5s. Il ministro dell'Interno è tornato ad insistere con veemenza sul provvedimento fiscale dal giorno successivo al trionfo alle elezioni Europee. E lo ha fatto anche dopo la relazione del gover

Matteo Salvini e l'incontro con Giuseppe Conte - Augusto Minzolini : tre condizioni per andare avanti : Mercoledì, Giuseppe Conte ha incontrato prima i vicepremier (Luigi Di Maio e Matteo Salvini), poi il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Faccia a faccia con cui il premier prova a tratteggiare il futuro di un esecutivo terremotato dall'esito delle elezioni Europee. Incontri rimasti stret

Edoardo Rixi si dimette - Giuseppe Conte lo ringrazia “per la sensibilità dimostrata” : Dopo le dimissioni del viceministro Edoardo Rixi, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ringrazia l'esponente leghista “per la sensibilità istituzionale manifestata e per il proficuo contributo fin qui fornito all'attività di governo”: "Desidero inoltre esprimere a lui e alla sua famiglia la mia personale vicinanza, con l'auspicio che le sue ragioni possano prevalere nei successivi gradi di giudizio".

Edoardo Rixi - la sfida a Giuseppe Conte prima della sentenza : "Dimissioni?" - governo verso il ko : Chi si aspettava una "pax" dopo il voto tra Lega e M5s è destinato a restare deluso. Gli attacchi continuano, forse con un'intensità ad ora un poco più lieve. Ma probabilmente è soltanto questioni di tempo, tra poco la guerra riprenderà ad essere durissima. Per esempio sul caso Edoardo Rixi, a proce

Giuseppe Conte - lo sfogo rubato contro Salvini : "Non resto qui a ogni costo" : Non ha nessuna intenzione di fare "l'ostaggio", Giuseppe Conte. Dopo le elezioni europee e il disastro del Movimento 5 Stelle, forse il premier rischia più di un già traballante Luigi Di Maio, e per questo non pare disposto a diventare il punching ball di Matteo Salvini. La Lega, con il suo 34% a fr

Giuseppe Conte : “Non mi sento commissariato da Salvini - fa parte del mio governo” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Bruxelles per il vertice europeo, assicura di non sentirsi commissariato da Matteo Salvini, neanche dopo il trionfo elettorale della Lega: "commissariato da chi? Salvini ha sempre fatto parte delle forze del mio governo. Perché dovrei sentirmi commissariato?”.

Bruno Vespa - elezioni Europee : "La cifra da cui dipende il futuro di Giuseppe Conte" : Alla vigilia del voto, sulle colonne de Il Giorno, Bruno Vespa spiega quelli che ritiene essere cinque motivi per andare alle urne. Un'analisi politica sul futuro dell'Europa ma anche del nostro governo. Il conduttore di Porta a Porta sottolinea come nessuno creda a quanto sostengono Matteo Salvini

Giuseppe Conte - la bomba di Paolo Becchi : "Decreto sicurezza - mossa sporca al Quirinale?" : Al rintocco del mezzodì ieri il presidente del Consiglio Conte è salito al Quirinale, a colloquio col capo dello Stato. Il motivo è il famoso Decreto sicurezza bis fortemente voluto dal leader della Lega Matteo Salvini, soprattutto in vista del voto del 26 maggio. Un voto che riguarda non solo il ri

Nando Pagnoncelli - sondaggi e segreti : "Perché Giuseppe Conte è così popolare" - ipoteca sul governo : È l'opposto dei suoi vice, Giuseppe Conte, e per questo è così popolare. Intervistato dal Corriere della Sera, Nando Pagnoncelli svela la ricetta del successo del premier e, di riflesso, del governo gialloverde. "Una parte di italiani si riconosce negli atteggiamenti anticonvenzionali, a tratti aggr

Giuseppe Conte - il Cdm rinviato alla settimana dopo le elezioni : Nessuna resa dei conti nel governo sul decreto Sicurezza e Famiglia. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha deciso di rinviare alla prossima settimana il Consiglio dei ministri, dopo un confronto con i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il rinvio quindi avverrà dopo il voto e con una

Luigi Di Maio e Giuseppe Conte l'hanno fatta grossa. Retroscena dal Quirinale : Mattarella furioso : "Uno scudo umano". Giuseppe Conte e M5s si sono nascosti dietro Sergio Mattarella per mettere in difficoltà Matteo Salvini e il presidente della Repubblica non l'ha presa affatto bene. La sceneggiata del premier la sera del CdM, con il decreto sicurezza stoppato a causa delle "criticità rilevate dal