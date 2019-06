Giro d’Italia – Carapaz commosso dopo la vittoria | la dedica ai genitori ed il grande

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali secondo : quanti soldi ha guadagnato lo Squalo? Bella somma di consolazione : Vincenzo Nibali ha conquistato il secondo posto nel Giro d’Italia 2019, lo Squalo si è dovuto accontentare della piazza d’onore a 1’05” da Richard Carapaz: il siciliano sale sul podio di una grande corsa a tappe per l’undicesima volta in carriera confermandosi un fuoriclasse di assoluto rilievo, uno dei migliori ciclisti in circolazione a livello mondiale. Il capitano della Bahrain-Merida non è riuscito ad alzare al ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali : “Carapaz non ha rubato niente. Al Tour de France vedremo come starò” : Vincenzo Nibali ha concluso il Giro d’Italia 2019 al secondo posto a 1’05” dall’ecuadoriano Richard Carapaz. Si tratta del sesto podio consecutivo nella Corsa Rosa per lo Squalo, per l’undicesima volta in carriera nella top3 in una grande corsa a tappe (-2 dal record assoluto del Francese Jacques Anquetil). A 34 anni e mezzo il siciliano cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno, come dichiarato ai microfoni della ...

Giro d’Italia 2019 - quanti soldi ha guadagnato Richard Carapaz? Il vincitore gioisce con una cifra di lusso! Tutto il montepremi : Richard Carapaz ha vinto il Giro d’Italia 2019, l’ecuadoregno si è confermato come la grande rivelazione e oggi è salito sul gradino più alto del podio a Verona. Il 26enne ha compiuto un’impresa eroica e ha regalato una gioia incredibile a un’intera Nazione, l’alfiere della Movistar ha concluso con 1’05” di vantaggio su Vincenzo Nibali e ha così conquistato il primo Grande Giro della sua carriera. Il ...

Richard Carapaz ha vinto il Giro d’Italia 2019 : “È un sogno - non ho parole. Un momento incredibile” : Richard Carapaz non riesce a trattenere le lacrime di commozione dopo aver tagliato il traguardo di Verona, l’ecuadoregno ha vinto il Giro d’Italia 2019 contro tutti i pronostici della vigilia: l’alfiere della Movistar si è imposto con 1’05” di vantaggio su Vincenzo Nibali, la cronometro conclusiva in Veneto non ha stravolto la classifica generale e così il 26enne ha potuto festeggiare con pieno merito. Oggi salirà ...

Classifica finale Giro d’Italia 2019 - 21^ tappa : Richard Carapaz in trionfo - Vincenzo Nibali secondo a 1’05” : Richard Carapaz ha vinto il Giro d’Italia 2019, il 26enne ecuadoregno della Movistar si è difeso nella cronometro conclusiva di Verona e ha potuto festeggiare all’Arena. Il sudamericano ha indossato la maglia rosa sul podio conclusivo battendo Vincenzo Nibali per 1’05”, lo Squalo ha recuperato tanto lungo i 17 km contro il tempo ma non è bastato per il ribaltone che era oggettivamente impossibile. Lo sloveno Primoz Roglic ...

Giro d’Italia 2019 - risultato e classifica della tappa di oggi (Verona-Verona) : Chad Haga vince la cronometro - battuto Victor Campenaerts : Lo statunitense Chad Haga ha vinto la ventunesima e ultima tappa del Giro d’Italia 2019. Il corridore della Sunweb si è imposto nella cronometro individuale di 17 km sulle strade di Verona, facendo registrare il miglior tempo di 22’ 07”. Alle sue spalle si piazzano i belgi Victor Campenaerts e Thomas De Gendt, rispettivamente a 4” e 6”. Festeggia anche l’ecuadoregno Richard Carapaz, che conquista la maglia rosa di questa 102ma edizione. Di ...

Giro d’Italia 2019 - Richard Carapaz vince tra i ‘litiganti’ Nibali e Roglic. Lo Squalo è 2° - ma emoziona fino all’ultima pedalata : Tra i due litiganti ha goduto il più forte che questa volta porta il nome di Richard Carapaz. Tutti si aspettavano Roglic contro Nibali, Nibali contro Roglic: pure loro due, che hanno commesso l’errore di sottovalutare il 26enne ecuadoregno. Alla fine è sua la maglia rosa del Giro d’Italia 2019, meritatamente. In molti storceranno il naso, diranno che è stata un’edizione sottotono e mediocre: la controprova l’avremo solo ...

Giro d’Italia 2019 - risultato ventunesima tappa : Chad Haga beffa gli specialisti a Verona. Carapaz in trionfo - ottimo Nibali : Una cronometro breve ma molto insidiosa quella con partenza ed arrivo a Verona, sul percorso del Mondiale del 2004, che è andata a chiudere il Giro d’Italia 2019. Nella ventunesima ed ultima frazione della Corsa Rosa ad imporsi a sorpresa è lo statunitense Chad Haga, al secondo successo in carriera, il più importante ovviamente. Grandissima prova contro il tempo per il corridore della Sunweb che è andato a beffare tutti gli specialisti. ...