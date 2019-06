Giro d’Italia 2019 | risultato ventunesima tappa | Chad Haga beffa gli specialisti a

oasport

(Di domenica 2 giugno 2019) Una cronometro breve ma molto insidiosa quella con partenza ed arrivo a Verona, sul percorso del Mondiale del 2004, che è andata a chiudere ild’Italia. Nellaed ultima frazione della Corsa Rosa ad imporsi a sorpresa è lo statunitense, al secondo successo in carriera, il più importante ovviamente. Grandissima prova contro il tempo per il corridore della Sunweb che è andato are tutti gli. Giornata da ricordare anche per Richard Carapaz che gestisce al meglio il proprio margine sui rivali e va a prendersi il Trofeo Senza Fine. Tutti si aspettavano il campione d’Europa Victor Campenaerts, il belga della Lotto Soudal ha stampato il proprio tempo, ma non è riuscito a mettere in strada una performance eccellente, calando soprattutto nella fase finale, dopo la salita delle Torricelle. Per lui ancora una volta la piazza ...

