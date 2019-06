Giro d’Italia 2019 | Richard Carapaz vince tra i ‘litiganti’ Nibali e Roglic Lo Squalo è

ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2019) Tra i due litiganti ha goduto il più forte che questa volta porta il nome di. Tutti si aspettavanocontrocontro: pure loro due, che hanno commesso l’errore di sottovalutare il 26enne ecuadoregno. Alla fine è sua la maglia rosa deld’Italia, meritatamente. In molti storceranno il naso, diranno che è stata un’edizione sottotono e mediocre: la controprova l’avremo solo con gli anni, quandosarà chiamato a confermare questo risultato. Per ora, le strade hanno raccontato che in salita ha prima dominato e poi replicato a ogni attacco senza batter ciglio. L’Italia, per l’ennesima volta, si è aggrappata al 34ennenzoche, a dispetto del risultato, come al solito non ha tradito: ci ha provato, in ogni modo, su diversi terreni. Un campione vero, umano e proprio per questo anche ...

