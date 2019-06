Giro di vite contro i turisti | ora tocca alla Grande Muraglia

Sequestri e denunce - al via Giro vite su cannabis shop : A poche ore dalla sentenza della Cassazione alcuni comandi delle forze dell'ordine avviano un giro di vite sui cannabis shop. In attesa delle motivazioni dei giudici della Suprema Corte sono partiti infatti Sequestri e denunce verso alcuni rivenditori di prodotti derivati dalla cannabis light. Tra i primi a scendere in campo, la Guardia di finanza di Avellino: le fiamme gialle hanno sequestrato 72 confezioni di infiorescenze essiccate di ...

Google dà un Giro di vite alla privacy delle app di Chrome : Google Chrome (Jaap Arriens/NurPhoto/Getty Images) È ora di cambiare e impegnarsi di più nella protezione della privacy degli utenti. Così sembra dire Google agli sviluppatori delle estensioni per il suo browser Chrome, annunciando due importanti cambiamenti sui criteri di protezione della privacy che entreranno in vigore quest’estate. Innanzitutto la società di Mountain View consentirà agli sviluppatori di richiedere l’accesso ai soli ...

Giro di vite su migranti e norme “spazza clan” : ecco il “decreto Sicurezza bis” : Giro di vite su immigrazione e sbarchi, e norme ’spazza clan’ per smaltire l’arretrato delle sentenze in esecuzione nei tribunali. Il Viminale annuncia il “decreto Sicurezza bis”, che nei prossimi giorni sarà presentato in Consiglio dei ministri....

Turismo - Giro di vite sull'abusivismo e riformulazione dell'imposta di soggiorno : «Il mondo delle imprese turistico-ricettive è fortemente provato da una pressione fiscale che va oltre ogni sostenibilità - ha rilanciato Bocca - e che si mantiene sopra la media dell'Eurozona. Il ...

Guide turistiche - boom di abusivi. Il Comune studia un Giro di vite anti “furbetti” : Troppe Guide turistiche senza patentino: il Comune convoca le categoria per porre un freno al fenomeno

Stupro Viterbo - Salvini-CasaPound : "castrazione chimica"/ M5s vs Lega "presa in Giro" : Stupro Viterbo, Salvini e CasaPound contro il militante arrestato 'castrazione chimica'. M5s-Di Maio non ci sta 'presa in giro delle donne''

Dopo Viterbo - Salvini : «Castrazione chimica». Di Maio : «Una presa in Giro» : Matteo Salvini aveva colto, infatti, l'occasione della vicenda di cronaca per ritornare sul tema della castrazione, caro alla Lega: 'Nessuna tolleranza per pedofili o stupratori: la galera non basta, ...

Presunto stupro di Viterbo - Di Maio : «La castrazione chimica? Una presa in Giro per le donne» : Mentre il suo alleato di governo Matteo Salvini ha colto l'occasione della vicenda di cronaca per ritornare sul tema della castrazione chimica, il cui emendamento era stato ritirato al momento dell'...

Stupro a Viterbo - Salvini rilancia la castrazione chimica : “Immediata calendarizzazione”. Di Maio : “Presa in Giro” : Matteo Salvini torna a cavalcare la battaglia sulla castrazione chimica per gli stupratori. "Nessuna tolleranza per pedofili e stupratori: la galera non basta, ci vuole anche una cura. Chiamatela castrazione chimica o blocco androgenico, la sostanza e' che chiederemo l'immediata discussione alla Camera della nostra proposta di legge, ferma da troppo tempo, per intervenire su questi soggetti. Chiunque essi siano, bianchi o neri, giovani o ...

Viterbo - M5S : castrazione?Presa in Giro : 12.55 "Basta con questa storia della castrazione chimica. E una presa in giro alle donne,lo abbiamo già spiegato,e tra l' altro non è nel contratto di governo". Così una nota M5S,che continua:"Ciò che più incuriosisce nelle parole della Lega è che anche Casapound chiedeva e chiede la castrazione chimica e poi guarda caso, ad aver commesso lo stupro e ad essere arrestato è stato un loro consigliere.Serve la certezza della pena e anni e anni di ...

Milano. Il trio Servillo-Girotto-Mangalavite giovedi` 16 maggio al Teatro Fontana : Dopo il live inaugurale del trio Bobo e la performance della cantautrice Patrizia Laquidara, il terzo appuntamento dell’AH-UM Milano Jazz

Giro di vite sulla vendita di alcol : da domani al 30 settembre in vigore nuova ordinanza : Roma – A Roma in vigore da domani e valida fino al prossimo 30 settembre, la proroga dell’ordinanza che limita la vendita e il consumo di bevande alcoliche nelle ore serali. Scopo del provvedimento, la tutela di cittadini e turisti contro il fenomeno della movida molesta. Confermato l’anticipo alle ore 21 dei divieti per il consumo all’aperto (in contenitori di vetro e non) e la vendita da asporto (compresi i distributori ...

Il Giro di vite Usa sull'Iran fa volare il petrolio : ai massimi da 6 mesi : ... via Twitter, Heshmatollah Falahatpisheh, presidente della commissione per la Sicurezza Nazionale e la Politica Estera del Parlamento iraniano. Mentre l'Arabia Saudita si è impegnata a "compensare" ...

Petrolio dall'Iran - Giro di vite Usa : rischio sanzioni per 8 Paesi - ma l'Italia si salva : New York - Basta con i waiver, con le deroghe al blocco dell'import di Petrolio iraniano. L'amministrazione Trump ha deciso di dare un completo giro di vite alla stretta sul greggio di Teheran, con l'...