Giorgia Meloni | Matteo Salvini e la Mussolini contro Roberto Fico | Un' offesa per lo

Giorgia Meloni umiliata dalla Trenta : "Non mi ha invitata alla parata del 2 giugno". FdI - affronto alla Patria : Non c'è solo la rivolta di tre generali in pensione, Vincenzo Camporini, Mario Arpino e Dino Tricarico, ad agitare la parata del 2 giugno. Al gran rifiuto dei militari di sfilare alle cerimonie ufficiali della Festa della Repubblica in aperta polemica con il "vuoto pacifismo" del ministro dell Difes

Giorgia Meloni - replica agli attacchi di Silvio Berlusconi : "Baby sitter di Fiorello?" - scontro totale : Silvio Berlusconi dall'ufficio di presidenza a Palazzo Grazioli annuncia per l'autunno un congresso nazionale per decidere linea politica, programmi e gruppo dirigente di Forza Italia. E conferma di essere e restare lui il leader del partito: "Non sono rincog***nito, basta beghe interne". Ma secondo

Silvio Berlusconi durissimo contro Giorgia Meloni : "Ma si ricorda quando Gianfranco Fini..." : Dopo le elezioni Europee, acque agitatissime in Forza Italia, con richieste che si levano da più parti circa una "revisione" al partito. Si pensi alle istanze avanzate da Giovanni Toti, o alle dimissioni di Maria Stella Gelmini. Il partito è polarizzato, diverse le anime: i fedelissimi del Cav, gli

Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno la maggioranza : la simulazione - pronti a governare da soli : Una nuova maggioranza, di centrodestra, già c'è. Le elezioni europee, con il trionfo della Lega, l' avanzata di Fratelli d' Italia e il crollo del Movimento 5 Stelle, hanno rivoluzionato la geografia politica italiana a poco più di un anno dalle Politiche del 2018. Perché applicando oggi alla legge

Giorgia Meloni - l'agenda di FdI per smuovere il governo "a trazione leghista" : Obiettivo: portare Fratelli d'Italia sempre più in alto. E per farlo, Giorgia Meloni lancia l'agenda sovranista. Tre i temi al centro del programma: lavoro, famiglia, sicurezza. Una serie di proposte che FdI avanza al governo ufficialmente a trazione leghista, dopo il voto alle Europee. Per quel che

Silvio Berlusconi - la botta più dura : dove Giorgia Meloni ha sorpassato Forza Italia : Doppio sorpasso per Silvio Berlusconi. Non solo la Lega e Matteo Salvini sono arrivati davanti a Forza Italia alle elezioni europee di domenica, ma anche Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia sono riusciti a scalare gli azzurri. È accaduto in due regioni importanti, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, segn

Giorgia Meloni - aggredita da un nigeriano una madre che leggeva il libro della leader di FdI : Leggere un libro in attesa della metropolitana, ed essere aggredita a colpi di insulti - «italiana di merda» - e percosse su fronte, nuca e naso da un nigeriano. È quanto accaduto, a Roma, a una donna che sulla banchina della fermata Termini stava sfogliando, prima di salire sul treno, il volume «Ma

Giovanni Toti : "Entro luglio il nuovo partito". Asse con Giorgia Meloni - Berlusconi ha i giorni contati : "Lanceremo una costituente che possa riunire, in un'unica casa, chi è di Forza Italia e vorrà partecipare, e tutti quei movimenti o personalità che abbiamo perso per strada nell'ultimo anno mentre, da solo, gridavo al vento che così ci saremmo schiantati". Giovanni Toti, presidente della Regione Lig

Matteo Salvini vuole Guido Crosetto commissario Ue : mossa per governare con Giorgia Meloni? : La voce rilanciata da affaritaliani.it che riguarda Guido Crosetto è di quelle esplosive: potrebbe essere lui il commissario europeo indicato dal governo italiano, una scelta di Matteo Salvini e della Lega, i vincitori alle elezioni Europee. Crosetto, secondo quanto riportato da fonti governative, a

Si torni subito al voto! Giorgia Meloni vuole un governo di centrodestra con la Lega : Giorgia Meloni, intervistata dal Corriere, ha commentato i risultati delle elezioni europee, ma soprattutto ha delineato il futuro di Fratelli d'Italia. La deputata romana vuole un nuovo governo di centrodestra con la Lega, aprendo eventualmente anche a Forza Italia e, alle prossime politiche, punta a superare il 10%.

Giorgia Meloni fissa il prossimo obiettivo per cancellare Silvio Berlusconi : "Dove vogliamo arrivare" : Ottenuto il 6,45 per cento alle elezioni europee, ora Giorgia Meloni vuole "continuare con l'allargamento" di Fratelli d'Italia. "Credo che il sentimento di centrodestra in Italia abbia un potenziale del 50 per cento dei consensi. Anche rispetto a quello che è stato il Pdl, oggi c'è ancora un mondo

Europee - Giorgia Meloni svela il piano dopo il voto : cancella Berlusconi - l'offerta a Salvini : "Gli italiani hanno chiesto un governo senza i 5 stelle, un governo che non litighi su tutto e che possa fare una serie di cose che con i 5 stelle sono molto difficili da realizzare", dice Giorgia Meloni incontrando i giornalisti dopo l'ottimo risultato elettorale raggiunto da Fratelli d'Italia: "Po

Elezioni Europee - Giorgia Meloni manda un pizzino a Matteo Salvini : "Noi al governo con la Lega" : Esulta Giorgia Meloni dopo il risultato ottenuto da Fratelli d'Italia alle Elezioni Europee: "il secondo per crescita dopo quello della Lega di Matteo Salvini. Siamo cresciuti del 50% rispetto alle Politiche, un dato tutt'altro che scontato, perché si pensava che la crescita della Lega ci avrebbe fa

Silvio Berlusconi - il suo destino nelle mani di Giorgia Meloni : perché spera nel flop di FdI : Si gioca molto, Silvio Berlusconi, a queste elezioni Europee. In particolare sono tre le cifre da cui dipende il suo futuro politico. Ovviamente la prima è quella che prenderà Forza Italia alle urne; dunque quella che raccoglierà la Lega di Matteo Salvini; infine la somma di Lega e Fratelli d'Italia