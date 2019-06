Gianni Mura | “Klopp ha vinto con un calcio più antico di Oronzo Pugliese”

Gianni Mura : «Allegri ha ragione su una cosa : il calcio è molto semplice» : Il commento di Gianni Mura su Repubblica riguardo la lite in Tv tra Adani e Allegri, uno “scambio di scortesie” – lo definisce – sceglie di non tifare per nessuno dei due. mi divertono molto questi ispidi siparietti tra addetti ai lavori e talvolta ai livori. Per quanti anni e io e tanti colleghi ci siamo sentiti dire: hai fatto Coverciano? Hai giocato in A o in B o in C? E allora cosa credi di capire? Lascia parlare chi ...