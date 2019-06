Germania | Nahles lascia la guida dell’Spd dopo la débâcle alle elezioni europee | “Non ho

ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2019) La corsa di Andreaalladell’Spd, e forse anche la sua carriera politica, si ferma davanti al 15,8% raccimolatodel 26 maggio, il peggior risultato nella storia del partito. La leader dei socialdemocratici tedeschi, superati nel voto europeo dai Verdi, ha annunciato per domani le proprie dimissioni da presidente del partito e per lunedì quelle da capogruppo del Sozialdemokratische Partei Deutschlands al Bundestag. Nei giorni scorsiaveva detto che avrebbe chiesto la fiducia agli organi direttivi. “Il dibattito nel partito mi ha dimostrato che non c’è più nei miei confronti il sostegno necessario per svolgere il mio ruolo”, ha dettoin una dichiarazione che è stata diffusa stamani, all’indomani del primo sondaggiolein base al quale i Verdi tedeschi, forti del risultato di domenica scorsa per ...

