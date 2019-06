Frecce Tricolori su Roma

Le Frecce Tricolori visitano i bambini in Oncoematologia e IRP : La speranza vola alta grazie alle Frecce Tricolori. Ieri pomeriggio una quindicina di componenti della Pattuglia Acrobatica Nazionale, con base aerea a Rivolto (Udine), ha fatto visita ai bambini ricoverati nella Clinica di Oncoematologia Pediatrica di Padova e nel relativo Day Hospital. Stupore e sorrisi nel vedere la squadra in divisa che, per la particolare occasione, ha lasciato in dono a tutti i pazienti non solo un momento di ...

Così il passeggero è salito sull'aereo sbagliato : Frecce Tricolori - buchi nei controlli e distrazioni : Il "dirottamento" del viaggiatore che doveva andare a Cagliari ed è atterrato a Bari è avvenuto dopo una breve chiusura dello scalo di Pisa per una manifestazione delle Frecce tricolori. Ma qualcosa non ha funzionato tra i due controlli del biglietto e le hostess che non hanno...

Grandi emozioni a Pisa per l’Airshow con le Frecce Tricolori : L'articolo Grandi emozioni a Pisa per l’Airshow con le Frecce Tricolori proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Frecce Tricolori TIRRENIA : DIRETTA STREAMING VIDEO/ Pisa Air Show 2019 : attesa finita : FRECCE TRICOLORI, Pisa Air Show 2019 in DIRETTA STREAMING VIDEO da TIRRENIA: l'attesa sta per finire! Il programma completo.

Internazionali d’Italia – Domani al Foro Italico per la prima volta nella storia del torneo le Frecce Tricolori dell’Aeronautica Militare : Le Frecce Tricolori stenderanno il Tricolore più lungo del mondo sui campi del Foro Italico Domani, per la prima volta nella storia degli Internazionali Bnl d’Italia, i velivoli MB339PAN delle Frecce Tricolori dell’Aeronautica Militare sorvoleranno gli storici campi del Foro Italico di Roma stendendo per l’occasione il Tricolore più lungo del mondo. L’Aeronautica Militare è presente, inoltre, presso il Villaggio di ...

Spettacolo nei cieli di Bari : ecco le Frecce Tricolori in occasione della Festa di San Nicola : Si è svolta oggi a Bari, in occasione della Festa di San Nicola, patrono della città pugliese, l'esibizione delle frecce tricolori. Uno Spettacolo che si ripete, da tradizione, ogni 2 anni, sempre...

Tornano a Bari le Frecce Tricolori l'8/5 : Bari, 2 MAG - Con l'esibizione finale della pattuglia acrobatica Frecce Tricolori, già designata 'ambasciatrice di San Nicola' nel 1987 dalla comunità dei frati domenicani, torna il 'San Nicola Air ...