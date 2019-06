Festa della Repubblica : perché si festeggia il 2 giugno? : Si celebra oggi per ricordare il referendum con il quale gli italiani votarono per scegliere tra monarchia e Repubblica, ma per molti anni è stata una "Festa mobile"

Branko della settimana : oroscopo di oggi - 2 giugno (Festa Repubblica) : oroscopo Branko di oggi, domenica 2 giugno 2019: le previsioni del giorno e della settimana Come ogni mattina anche oggi, 2 giugno, Festa della Repubblica, le previsioni dell’oroscopo del giorno di Branko le riprendiamo dal suo libro dal titolo “Calendario Astrologico 2019”, nel quale sono presenti indicazioni per tutto l’anno, mese per mese: dall’opera in questione riportiamo in questo pezzo, inoltre, alcune ...

Festa della Repubblica Italiana 2019 : il Doodle di Google ci ricorda perché si festeggia il 2 Giugno : Google ha deciso di celebrare la Festa della Repubblica Italiana 2019: sulla home page Italiana del noto motore di ricerca è online dalla mezzanotte un Doodle personalizzato con la bandiera tricolore che sventola. Istituita nel 1947, il 2 Giugno è Festa nazionale perché si ricorda il referendum istituzionale che il 2 e 3 Giugno 1946 sancì la nascita della Repubblica. Fu una delle tornate elettorali più sentite della storia d’Italia, con ...

Festa della Repubblica 2019 - la programmazione tv per il 2 giugno : La Tv di Stato e il canale della Cei sono le due reti principali (cui si aggiunge un doc su Focus) a predisporre appuntamenti speciali per la Festa della Repubblica che oggi, 2 giugno 2019, festeggia i suoi primi 73 anni. Un anniversario che ogni anno merita l'attenzione dei cittadini e dei telespettatori, ma che quest'anno sembra attraversata da tensioni e rivendicazioni, che passano anche per l'assenza dalla tradizionale parata del mattino ...

Festa della Repubblica 2019 : cosa si festeggia il 2 giugno : Ci siamo, è il momento della Festa della Repubblica. Dopo la Festa nazionale della Liberazione in cui si celebrano, ogni 25 aprile, pace e democrazia in memoria della vittoria dei partigiani contro il Fascismo e l2019;occupazione nazista, c2019;è un altro momento storico fondamentale da ricordare: il 2 giugno 1946. Il giorno in cui gli italiani hanno deciso, tramite un referendum istituzionale di essere governati da una ...

2 giugno - Festa della Repubblica Italiana : come venne accolta nel 1946 e cosa accade oggi - tra polemiche e commedie all’italiana : Era il 2 giugno 1946 quando l’Italia, uscita da solo un anno dalla Seconda Guerra Mondiale, ‘zoppa’, stanca e tutta da ricostruire, tornò a votare dopo oltre 20 anni di dittatura fascista e dopo una dura e logorante battaglia per eleggere l’Assemblea Costituente e per scegliere la forma del governo del Paese tra monarchia e Repubblica. Il voto, oltre a cambiare forma di governo, mise la parole fine sul regno dei Savoia, ...

Liverpool campione d’Europa per la sesta volta - le immagini della Festa [FOTO e VIDEO] : 1/15 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Festa della Repubblica - Buon 2 Giugno 2019 : IMMAGINI - VIGNETTE - GIF - VIDEO - FRASI e CITAZIONI per gli auguri : Il 2 Giugno 2019 si celebra la 73ª Festa della Repubblica Italiana, in ricordo della nascita della Repubblica, nel giorno in cui si tenne il referendum istituzionale del 1946. La Festa della Repubblica è un’occasione di riflessione, che vuole rimarcare l’importanza ed il valore della scelta della Repubblica perché è sul percorso della pacificazione civile, della concordia e dell’unificazione nazionale che si è costruita la Democrazia ed è su ...

Champions League - sesto trionfo per il Liverpool nella propria storia : tutte le foto della Festa [GALLERY] : Il Liverpool alza al cielo la sesta Champions League, niente da fare per il Tottenham sconfitto con il punteggio di 2-0 Dodici mesi dopo la sconfitta in finale a Kiev contro il Real Madrid, il Liverpool si riscatta e vince per la sesta volta nella sua storia la Champions League superando 2-0 nel derby tutto inglese il Tottenham. Al Wanda Metropolitano di Madrid, i ‘reds’ passano in vantaggio al secondo minuto grazie a un rigore ...

Festa della Repubblica - come e perché si celebra il 2 giugno : Festa della Repubblica, come e perché si celebra il 2 giugno Il 2 giugno si ricorda il giorno in cui gli italiani, con un referendum istituzionale nel 1946, dissero addio alla monarchia. Dal 1949 è Festa nazionale e ogni anno viene celebrata con cerimonie, eventi e la suggestiva parata militare Parole chiave: ...

Buon 2 Giugno 2019 - Festa della Repubblica Italiana : FRASI e CITAZIONI per gli auguri su Facebook e Whatsapp : Il 2 Giugno 2019 è la 73ª Festa della Repubblica Italiana. La Repubblica Italiana nasce il 2 Giugno 1946 con il referendum che boccia con oltre 12 milioni 717 mila voti la monarchia di casa Savoia, cui vanno circa 2 milioni di preferenze in meno. Il 2 Giugno si celebrano i valori di un popolo che sentiva d’essere una Nazione, desideroso dell’integrità della sua Patria. E’ il giorno in cui gli Italiani hanno scelto di costruire l’Italia delle ...

Buon 2 Giugno 2019 - Festa della Repubblica Italiana : i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp : La Festa della Repubblica Italiana celebra la nascita di una nuova era: il 2 Giugno 2019 si commemora la nascita della Repubblica nel giorno in cui si tenne il referendum istituzionale del 1946. La Repubblica Italiana nasce infatti il 2 Giugno 1946 con il referendum che boccia con oltre 12 milioni 717 mila voti la monarchia di casa Savoia, cui vanno circa 2 milioni di preferenze in meno. Di seguito alcuni VIDEO da condividere per approfondire ...

Buon 2 Giugno 2019 - Festa della Repubblica Italiana : IMMAGINI - VIGNETTE e GIF per gli auguri su Facebook e WhatsApp : Il 2 Giugno 2019 si celebra la Festa della Repubblica Italiana, in ricordo della nascita della Repubblica, nel giorno in cui si tenne il referendum istituzionale del 1946. La Festa della Repubblica è un’occasione di riflessione: è sul percorso della pacificazione civile, della concordia e dell’unificazione nazionale che si è costruita la Democrazia ed è su queste basi che si fonda la nostra Costituzione. Nella gallery a corredo ...

Zanotelli ai generali che diserteranno la parata : "Il 2 giungo è la Festa della Repubblica - non delle Forze armate" : “Voglio ricordare ai generali del gran rifiuto che il 2 giugno è la festa della Repubblica, non quella delle Forze armate”. Padre Alex Zanotelli definisce “pretestuosa” la protesta di alcuni generali che diserteranno la parata del 2 giugno. Camporini, Tricarico e Arpino hanno infatti annunciato ieri che, in polemica con le politiche del governo Conte, hanno fatto sapere che non andranno all’evento. Ma il ...