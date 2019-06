Festa della Repubblica 2019 | cosa si festeggia il 2 giugno

2 giugno - Festa della Repubblica Italiana : come venne accolta nel 1946 e cosa accade oggi - tra polemiche e commedie all’italiana : Era il 2 giugno 1946 quando l’Italia, uscita da solo un anno dalla Seconda Guerra Mondiale, ‘zoppa’, stanca e tutta da ricostruire, tornò a votare dopo oltre 20 anni di dittatura fascista e dopo una dura e logorante battaglia per eleggere l’Assemblea Costituente e per scegliere la forma del governo del Paese tra monarchia e Repubblica. Il voto, oltre a cambiare forma di governo, mise la parole fine sul regno dei Savoia, ...

Il 2 Giugno 2019 si celebra la 73ª Festa della Repubblica Italiana, in ricordo della nascita della Repubblica, nel giorno in cui si tenne il referendum istituzionale del 1946. La Festa della Repubblica è un'occasione di riflessione, che vuole rimarcare l'importanza ed il valore della scelta della Repubblica perché è sul percorso della pacificazione civile, della concordia e dell'unificazione nazionale che si è costruita la Democrazia ed è su

Festa della Repubblica - come e perché si celebra il 2 giugno : Festa della Repubblica, come e perché si celebra il 2 giugno Il 2 giugno si ricorda il giorno in cui gli italiani, con un referendum istituzionale nel 1946, dissero addio alla monarchia. Dal 1949 è Festa nazionale e ogni anno viene celebrata con cerimonie, eventi e la suggestiva parata militare Parole chiave: ...

Il 2 Giugno 2019 è la 73ª Festa della Repubblica Italiana. La Repubblica Italiana nasce il 2 Giugno 1946 con il referendum che boccia con oltre 12 milioni 717 mila voti la monarchia di casa Savoia, cui vanno circa 2 milioni di preferenze in meno. Il 2 Giugno si celebrano i valori di un popolo che sentiva d'essere una Nazione, desideroso dell'integrità della sua Patria. E' il giorno in cui gli Italiani hanno scelto di costruire l'Italia delle

La Festa della Repubblica Italiana celebra la nascita di una nuova era: il 2 Giugno 2019 si commemora la nascita della Repubblica nel giorno in cui si tenne il referendum istituzionale del 1946. La Repubblica Italiana nasce infatti il 2 Giugno 1946 con il referendum che boccia con oltre 12 milioni 717 mila voti la monarchia di casa Savoia, cui vanno circa 2 milioni di preferenze in meno.

Il 2 Giugno 2019 si celebra la Festa della Repubblica Italiana, in ricordo della nascita della Repubblica, nel giorno in cui si tenne il referendum istituzionale del 1946. La Festa della Repubblica è un'occasione di riflessione: è sul percorso della pacificazione civile, della concordia e dell'unificazione nazionale che si è costruita la Democrazia ed è su queste basi che si fonda la nostra Costituzione.

Zanotelli ai generali che diserteranno la parata : "Il 2 giungo è la Festa della Repubblica - non delle Forze armate" : “Voglio ricordare ai generali del gran rifiuto che il 2 giugno è la festa della Repubblica, non quella delle Forze armate”. Padre Alex Zanotelli definisce “pretestuosa” la protesta di alcuni generali che diserteranno la parata del 2 giugno. Camporini, Tricarico e Arpino hanno infatti annunciato ieri che, in polemica con le politiche del governo Conte, hanno fatto sapere che non andranno all’evento. Ma il ...

Festa della Repubblica o festa islamica? La cena etnica di Acireale che non piace a tutti : Il Comune di Acireale ha organizzato per il 2 giugno una cena etnica d'integrazione chiamata “Iftar – Rottura del Digiuno”. Un appuntamento in cui verrà organizzato il tipico pasto serale consumato dai musulmani che interrompe il mese di digiuno del Ramadan. L'annuncio è stato dato dal primo cittadino, Stefano Alì, durante la conferenza stampa di presentazione e con un post sui social network: “Una bellissima iniziativa che ho voluto fortemente. ...

Festa della Repubblica : gli eventi in Italia regione per regione : Gli eventi in Italia regione per regione per la giornata della Festa della Repubblica, il 02 Giugno 2019. “Abruzzo Domenica 2 Giugno – Eremo celestiniano di Madonna dell’Altare Ritrovo: Palena, Convento di S. Antonio – ore 08.30 Programma: nel Parco Nazionale della Majella, percorreremo un sentiero panoramico sul versante Est del Monte Porrara che giunge all’Eremo celestiniano di Madonna dell’Altare, per poi riscendere al Convento di S. ...

Festa della Repubblica - la protesta di tre generali contro i 5 Stelle : "Vuoto pacifismo - non ci saremo" : protesta estrema di tre generali delle Forze armate che diserteranno la tradizionale parata militare del 2 giugno: Arpino, Camporini e Tricarico hanno dato forfait alle celebrazioni in via dei Fori Imperiali per la Festa della Repubblica in polemica con alcune scelte di governo. Secondo il generale