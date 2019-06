“Ex di Lapo Elkann lo accusa di essere stato molestato durante un’orgia nel 2018” Il

ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2019) Travis London, ex chef molto noto degli Stati Uniti, avrebbe fatto causa per milioni di dollari acon l’di aver subito un’aggressioneun’orgia che gli avrebbe lasciato un “grave disagio emotivo” e di aver poi ricevuto pressioni, da parte dello stesso, affinché non parlasse dell’accaduto. A riportare la storia è il New York Post. Secondo London si sarebbe trattato dell’ultimo di una serie di “atti manipolatori, umiliazioni e dannosi nel corso di un rapporto che è durato qualche anno“. I fatti si sarebbero svolti nella residenza milanese dinel 2018: lì, Travis e, secondo quanto si apprende dai documenti dell’inchiesta, avrebbero avuto un rapporto non protetto. Dopo,avrebbe fatto una telefonata in portoghese (lingua che l’ex chef non capisce) e a distanza di poco tempo due ...

