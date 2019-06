Elisabetta Canalis super hot senza veli scatena i fan

(Di domenica 2 giugno 2019) La modella e showgirl pubblica su Instagram una foto che la mostra in tutto il suo splendore. Il ritratto in bianco e nero esalta in modo elegante tutta la perfezione del suo corpo dalle curve decisamentesexy. E' strepitoso ildiche ha deciso di festeggiare la domenica facendo una bella sorpresa ai suoi follower. La showgirl ha tirato fuori dal cassetto un suo scatto in bianco e nero dell'anno scorso, come dimostrano i suoi capelli decisamente più corti rispetto a quelli sfoggiati di recente.Col seno coperto in un abbraccio push up che lo rende ancora più tondo e prosperoso, lo sguardo languido, l'eterno broncio e i capelli bagnati, laè decisamentehot. Se sono moltissime le donne che le fanno i complimenti per il fisico scultoreo e la perfezione degli addominali, gli uomini rimpiangono la censura di Instagram e sognano di "trovarsi tra le tue braccia, Eli", mentre un altro, vissuto ai bei tempi del cartaceo, prima dell'avvento dei social, commenta divertito che "seguendo il tuo profilo insta sto perdendo le diottrie che non ho perso con il calendario Max del 2002".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...