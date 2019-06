Elezioni a settembre Salvini evoca ritorno alle urne

Crisi di governo più vicina : Elezioni a settembre? : La Crisi di governo è sempre più vicina. Giuseppe Conte, Matteo Salvini, Luigi Di Maio. I tre sono al limite,

Elezioni Israele : nessun accordo per il governo - nuovo voto il 17 settembre : Elezioni Israele: nessun accordo per il governo, nuovo voto il 17 settembre A quasi due mesi dalla vittoria di Benjamin Netanyahu elle ultime Elezioni politiche, Israele di nuovo al voto. La Knesset, il Parlamento israeliano, ha infatti approvato una proposta del Likud per una sua autodissoluzione. Dopo circa 12 ore di dibattito, 74 eletti si sono dichiarati a favore e 45 contrari. A cosa è dovuta questa mossa a sorpresa? Sono venute a ...

Scontro Di Maio-Salvini - Sergio Mattarella ipotizza nuove Elezioni a fine settembre : Sono cominciati giorni difficili per il governo gialloverde, le cui basi sono state ulteriormente minate dopo la tornata elettorale dello scorso 26 maggio, con il leader del Carroccio, Matteo Salvini, uscito vincitore e pronto a scoprire le carte in tavola e il capo politico del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio, nel bel mezzo di una bufera che avrà il suo esito in serata, dopo le 20. Oggi, infatti, gli attivisti grillini sono chiamati a ...

Caso Di Maio - il governo scivola verso la crisi : ipotesi Elezioni a fine settembre : ROMA C'è una cosa, una sola, su cui Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono d'accordo: con ogni probabilità il governo cadrà. Intesa anche sulla road map verso l'abisso...

Governo - le verifiche di Mattarella : se non regge - Elezioni a settembre : I timori del Quirinale per la tenaglia debito-deficit: il Colle suggerisce una frenata di parole e toni

Berlusconi : "Nuove Elezioni a settembre - governo mente per non rispondere ai problemi" : Nuove elezioni a settembre: è quello che auspica Silvio Berlusconi, in caso di crisi di governo. L'ex premier e leader di Forza Italia, che sarà capolista ovunque per queste elezioni europee, spiega: "Molti dei miei però mi dicono che i 5 Stelle non vogliono andare a casa per poter continuare a prendere lo stipendio da parlamentare". Berlusconi: 'Oggi situazione peggiore al 1994, magistratura ...

Berlusconi ipotizza nuove Elezioni a settembre : La ricetta del centrodestra unitario è quella vincente. Ne è convinto Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia in caso

Austria alle Elezioni anticipate a settembre : Il presidente Austriaco Alexander Van der Bellen ha incontrato questa mattina il cancelliere tedesco Sebastian Kurz per discutere della crisi politica. Al termine dell’incontro, durato circa un’ora, l’annuncio di nuove elezioni che si terranno “a settembre, possibilmente all’inizio del mese”. È la prima scossa d’assestamento dopo il terremoto politico di ieri, con le dimissioni del leader ...

Elezioni anticipate il 15 settembre Crisi? Piano B. Contatti con il Colle : Commentando gli ultimi arresti di oggi, tra cui il sindaco leghista di Legnano, Luigi Di Maio attacca a testa bassa: "La scelta è tra noi è la nuova Tangentopoli". Beppe Grillo rincara la dose: "Mandarei Salvini a calci a fare il suo lavoro al Viminale". La Lega risponde rilanciando il Decreto... Segui su affaritaliani.it

Crisi Governo - Giorgetti "Dopo le Europee si vota"/ Elezioni anticipate a settembre? : Crisi Governo, il sottosegretario alla presidenza del consiglio in quota Lega, Giorgetti, ha parlato ospite del programma Porta a Porta

Giancarlo Giorgetti : "Elezioni anticipate a settembre? Non ho mai paura del popolo che si esprime" : “Elezioni anticipate a settembre? Non ho mai paura del popolo che si esprime”, Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, durante le registrazioni di Porta a Porta, è sicuro: “Se continua così dopo il 26 maggio è insostenibile, ma sono convinto che dopo ci sarà un altro indirizzo per la convivenza e un altro metro di lavoro”.Giorgetti, risponde a Bruno Vespa che ...