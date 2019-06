Domenica di terrore nei vicoli di Napoli | crolla l' ex cinema Vesuvio

ilmattino

(Di domenica 2 giugno 2019) Crollo in una palazzina a, nel quartiere Pendino dove, intorno a mezzogiorno, un boato ha allarmato i cittadini. Lo schianto è stato causato dal cedimento di una porzione interna della...

lucianocavalie3 : Non comprendo questa agitazione. Il Governo è caduto domenica scorsa, affondato dal Cuore Immacolato di Maria ( con… - NicoGatti28 : @VittoGalbiaz Io sono combattuto tra domenica sera e Inter-Tottenham, ma in quest'ultimo caso mancava il fottuto te… - IvanaFavaro1 : @RoccoTodero Seggio di mio marito lega al 70% e tutte preferenze per il ministro del terrore. Non sanno neanche chi… -