Divock Origi | l’uomo del destino Il belga porta il Liverpool sul tetto d’Europa

termometropolitico

(Di domenica 2 giugno 2019)del. IlilsulSe la scorsa estate qualcuno avesse detto che ilavrebbe vinto la Champions League e chesarebbe stato uno dei suoi uomini più decisivi, probabilmente le reazioni si sarebbero divise tra sana ilarità e richieste d’aiuto medico rivolte a chi diceva una cosa simile. E invece è proprio ciò che è accaduto: Reds suld’Europa quattordici anni dopo la pazza finale di Istanbul contro il Milan, con l’attaccanteche in poche settimane, da sparring partner dello sparring partner, si è trasformato in superhero. Se la Champions è tornata ad Anfield, gran merito resterà per sempre suo. LEGGI ANCHE: Champions League: Ilè campione d’Europa. Battuto 2-0 il Tottenham Chi ènasce ad Ostenda, in Belgio, nel 1995. È figlio di ...

brfootball : Divock Origi—87’ - ChampionsLeague : Semi-finals = ???? #UCLfinal = ?? ?? Divock Origi ?? - FootballJOE : Divock Origi >>> Lionel Messi. #UCLFinal -