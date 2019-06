Diretta Treviglio Treviso Streaming video e tv |  veneti per chiudere | basket A2

Diretta / Treviglio Treviso - risultato finale 71-60 - : Veneti eliminati - gara-3 - : DIRETTA Treviglio Treviso streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca al PalaVerde ed è valida per gara-3 della semi finale playoff di A2.

Diretta / Treviglio Treviso - risultato 61-39 - streaming video tv : Fase finale - gara-3 - : Diretta Treviglio Treviso streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca al PalaVerde ed è valida per gara-3 della semi finale playoff di A2.

Diretta / Treviglio Treviso - risultato 42-22 - streaming video tv : Intervallo - gara-3 - : DIRETTA Treviglio Treviso streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca al PalaVerde ed è valida per gara-3 della semifinale playoff di A2.

Diretta / Treviglio Treviso - risultato 18-12 - streaming video tv : Primo quarto - gara-3 - : Diretta Treviglio Treviso streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca al PalaVerde ed è valida per gara-3 della semifinale playoff di A2.

Diretta Treviglio TREVISO/ Streaming video e tv : occhio a Tessitore! - gara-3 - : DIRETTA TREVIGLIO TREVISO Streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca al PalaVerde ed è valida per gara-3 della semifinale playoff di A2.

Diretta TREVISO TREVIGLIO/ Streaming video e tv : dubbio Logan per Max Menetti : DIRETTA TREVISO TREVIGLIO Streaming video e tv: orario, risultato live di gara-2 della semifinale playoff basket A2, i veneti cercano il bis sui lombardi.

Diretta/ Treviglio Verona - risultato 31-31 - streaming video e tv : Fine primo tempo : Diretta Treviglio Verona: info streaming video e tv della partita di basket, valida come gara 5 per i quarti dei play off del campionato di Serie A2.