Diego Armando Maratona in una clinica per curare l’insonnia | sonno indotto per 4 giorni

oasport

(Di domenica 2 giugno 2019)è entrato in unadi Buenos Aires perl’insonnia, un problema che lo affligge già da diverso tempo e che non era riuscito a risolvere adottando dei farmaci specifici. El Pibe de Oro si è sottoposto a una nuova terapia come riporta Il Mattino: unda farmaci per 4e 4 notti. Non si tratta del primo problema di salute dell’ex calciatore del Napoli che la scorsa estate venne colto da un malore mentre stavo guardando Argentina-Nigeria ai Mondiali, lo scorso gennaio venne colpito da un’emorragia gastrica che lo aveva costretto al ricovero. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Andrew Makedonski / Shutterstock.com

apetrazzuolo : PIBE DE ORO - Maradona in una clinica neurologica per trovare un rimedio all'insonnia: 'Da tempo non riesco a dormi… - lazio_magazine : DIEGO - Maradona in una clinica per trovare un rimedio all'insonnia: 'Da tempo non riesco a dormire, ero sul punto… - napolimagazine : DIEGO - Maradona in una clinica per trovare un rimedio all'insonnia: 'Da tempo non riesco a dormire, ero sul punto… -