Dazi | il libro bianco della Cina | “Guerra commerciale non ha fatto di nuovo grande

(Di domenica 2 giugno 2019) Pechino risponde a Donald Trump. La rapida escalationguerranon ha “dil’America”, come vuole lo slogan elettorale del capoCasa Bianca, ma ha danneggiato l’economia degli Stati Unit. Ilcinese sul contenziosocon Washington, diffuso oggi, rimarca che “la sovranità e la dignità di un Paese devono essere rispettate e qualsiasi accordo raggiunto dalle due parti deve basarsi su uguaglianza e beneficio reciproco“. La, ad ogni modo, vuole “una soluzione attraverso il dialogo, ma non accetterà compromessi sui principi primari“. “Iamericani non hanno dato slancio all’economia. Invece, l’hanno seriamente danneggiata”, sottolinea il rapporto presentato in otto lingue come la lettura cinese dello scontro con Washington, finalizzata a contrastare i richiami di Donald ...

