DAL PERÙ Il caso Odebrecht | Mani Pulite e gli strani effetti dell' autonomia dei pm

Corruzione - Palamara si autosospende DALl'Anm Il Csm chiede le carte a Perugia | Spina si dimette : Il pm romano, indagato a Perugia, si difende: "Il mio intendimento è quello di recuperare la dignità e l'onore". Intanto il Consiglio superiore della magistratura convoca un plenum straordinario per martedì 4 giugno

Leonardo da Vinci - la “Madonna Benois” arriva a Perugia DALl’Ermitage per i 500 anni : In occasione del quinto centenario della morte di Leonardo Da Vinci, la "Madonna Benois", uno dei suoi capolavori giovanili, torma in Italia. Ad ospitare il dipinto sarà la Galleria Nazionale dell'Umbria, che lo prenderà in prestito dall'Ermitage di San Pietroburgo dal 4 luglio al 4 agosto 2019. Al centro della mostra un confronto iconografico tra la "Madonna Benois" e le opere del Perugino.Continua a leggere

Volley - Finale Scudetto 2019 : Perugia demolisce Civitanova in gara-3 - Block Devils a un passo DAL tricolore! : Perugia ha sconfitto Civitanova per 3-0 (25-17; 25-20; 25-18) nella gara-3 della Finale Scudetto di Volley maschile e si è portata sul 2-1 nella serie che assegna il tricolore: i Campioni d’Italia sono a un solo successo dalla conquista del secondo titolo consecutivo, i Block Devils avranno la possibilità di alzare al cielo il trofeo sabato pomeriggio (ore 18.00) quando si giocherà gara-4 all’Eurosuole Forum dove invece la Lube ...

PERUGIA - GRAVISSIMO OPERAIO CADUTO DAL 4° PIANO : PERUGIA - Erano le nove di questa mattina, quando un OPERAIO albanese di 48 anni, ha perso l'equilibrio mentre stava lavorando su un ponteggio per la ristrutturazione di un palazzo in via Calindri. E' ...

LIVE Perugia-Civitanova 0-0 - Gara-3 Finale Scudetto in DIRETTA : sfida noDALe per spostare l’equilibrio della serie : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Civitanova, terzo incontro della Finale Scudetto della SuperLega 2018-2019, massimo campionato nazionale di volley maschile. La sfida metterà nuovamente di fronte le due grandi protagoniste della stagione: da una parte la formazione campione in carica allenata da Lorenzo Bernardi che ha dominato la partita inaugurale della serie; dall’altra parte gli uomini guidati da Fefé De Giorgi, ...

Voci per la pace - DALl'1 al 5 maggio a Perugia nell'ambito di musica DAL mondo : ... Grecia, Italia,, Merano,, saranno presenti nel capoluogo umbro fino a domenica 5 maggio; bambini giovani e adulti con una qualità veramente eccezionale si alternano tra concorsi e spettacoli nelle ...

LIVE Modena-Perugia 2-0 volley - Gara-4 Play-off in DIRETTA : Canarini indemoniati - a un set DALla bella! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Modena-Perugia, Gara-4 delle semifinali scudetto di volley maschile. Al PalaPanini si gioca un incontro fondamentale per le sorti dell’intera serie: i padroni di casa sono obbligati a vincere per guadagnarsi il diritto di disputare la bella di spareggio, gli ospiti vanno a caccia del successo che vale la qualificazione all’atto conclusivo del campionato. Si preannuncia grande spettacolo nel ...

PINA TODAY. A Perugia un progetto dedicato a Pina Bausch - l'artista che ha trasformato il linguaggio della danza e dello spettacolo DAL vivo : Il film ripercorre l'esperienza di Pina Bausch nella città eterna a cui dedicò due spettacoli indimenticabili, Viktor, 1986, e O Dido, 1999,. Attraverso un intreccio di preziose testimonianze - da ...

Onnis commissario ospeDALe Perugia : ANSA, - Perugia, 19 APR - Antonio Onnis, attualmente direttore generale della prevenzione sanitaria all'Ats-Azienda tutela salute della Sardegna a Sassari, è il nuovo commissario straordinario dell'...

Addio Stefano - allenatore e dipendente dell’ospeDALe di Perugia : morto in un incidente : incidente mortale a Perugia: un centauro di 43 anni – Stefano Cruciani – con la sua moto, una Honda, si è scontrato con un’autovettura. Inutili i soccorsi da parte del 118: l’uomo è morto sul colpo. Stava andando a lavoro, nella farmacia dell'ospedale locale.Continua a leggere

Love Film Festival/presentato il programma dell'edizione 2019 - a perugia DAL 2 al 6 maggio : Inoltre, saranno presenti lungo le vie della città spettacoli itinerari di performer Marvel e Disney organizzati dalla Procacci Entertainments per spettacolizzare il Festival come non mai. Sempre ...

In ospeDALe Perugia task force ministero : Perugia, 18 APR - È arrivata all'ospedale di Perugia la task force inviata dal ministro della Salute Giulia Grillo in seguito all'indagine sui concorsi. Avrà il compito di verificare il corretto ...

Non risponde gip ex dg ospeDALe Perugia : ANSA, - Perugia, 18 APR - Si è avvalso della facoltà di non rispondere l'ex direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Perugia Emilio Duca comparso stamani per l'interrogatorio di garanzia davanti ...