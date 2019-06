“Da domani tornerà il sole nel governo”

lineapress

(Di domenica 2 giugno 2019) L’ottimismo come linfa vitale nel governo targato giallo-verde. Un insospettabile afferma che ila splendere come prima… Si tratta ovviamente di Matteo Salvini. Nella sua scorribanda di ieri sera a “Non è l’arena” asu La7 si è lasciato andare a parole al miele nei confronti del governo. La riforma dell’autonomia, con maggiori responsabilità alle Regioni, spazzerà via le nuvole e riporterà a far splendere ilnel governo: “Datornera’ ilnel governo. Con la riforma dell’ autonomia si da’ piu’ responsabilita’ alle Regioni. Incoraggiare il merito, punire le colpe, anche nel pubblico” Poi si torna a parlare d’Europa. Il tema è quel del lavoro e della disoccupazione: entrambi da portare sui tavoli europei. L’obiettivo, l’unico da raggiungere, è ...

