Clamoroso Neymar | brasiliano nei guai | accusa di stupro nei suoi confronti! DETTAGLI

(Di domenica 2 giugno 2019) Clamorosa notizia rimbalzata in questi minuti. Il calciatore del Paris Saint Germaininfatti, secondo “Uol Esporte”, sarebbe statoto di. La denuncia sarebbe stata presentata da una donna a Santo Amaro, distretto di San Paolo, ma il fatto sarebbe accaduto lo scorso 15 maggio a Parigi.avrebbe conosciuto la ragazza su Instagram e, con la complicità di un amico, l’avrebbe convinta a raggiungerlo in Francia, facendola alloggiare all’Hotel Sofitel Paris Arc de Triomphe. Lì il giocatore si sarebbe poi presentato ubriaco e avrebbe cominciato a essere aggressivo, fino a violentare la donna che due giorni dopo ha fatto ritorno in Brasile, dove ha denunciato quanto accaduto. LEGGI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE DELLA TUA SQUADRA Per le squadre –> Tutte le notizie sul calcio ...

