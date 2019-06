calcioweb.eu

(Di domenica 2 giugno 2019) E’ stata laindiscussa di ieri sera. No, non è il Liverpool. Parliamo dellache, a metà primo tempo, è entrata in campo mezza nuda. A detta di molti, la cosa più interessante di una partita in cui ci si aspettava di più. L’obiettivo della donna, probabilmente, era quello di completare “il giro di campo” da mezza nuda a… nuda. Ma è stata fermata giusto in tempo dalle forze dagli steward. Tottenham-Liverpool, l’invasione è hot: bionda mezza nuda in campo FOTO Giusto in tempo per non far vedere altro, sì, ma non per evitarle una notorietà che in poche ore ha raggiunto numeri pazzeschi. Lei si chiamae, a proposito di quanto detto sopra, il suo account ufficiale Instagram – giusto per farsi un’idea – è passato dai 300 mila ai 2 milioni di followers in circa 10 ore. Obiettivo raggiunto, dunque, ...

CalcioWeb : Chi è Kinsey Wolanski: l'industria del porno dietro la ragazza protagonista dell'invasione di campo durante la fina… - Delig_R : RT @Plinioo2: Potete sta addì tutte e fregnacce retoriche su er nun molla'mai,che er duro lavoro paga,che bisogna sempre crederce e tanti a… - MaxMorminaHR : Chi è Kinsey Wolanski, la modella della sexy invasione di campo durante la finale di UEFA Champions' League 2019.… -