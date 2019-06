Charlotte e Dimitri festeggiano le nozze Carolina si scatena sulla pista da ballo

dilei

(Di domenica 2 giugno 2019) L’immagine di una principessa innamorata. Finalmente, sull’account ufficiale di casa Grimaldi, arriva una foto degna di un matrimonio principesco, piena di amore, eleganza, intensità. È la foto scelta per raccontare lediCasiraghi e del suoRassam, immortalati ieri sera durante il ricevimento nella meravigliosa villa “La Vigie”, con vista sul mare blu di Montecarlo, dove i freschi sposi hanno festeggiato con cinquecento invitati il loro matrimonio. Cinquecento invitati tra parenti e amici, una location da sogno, e tanta gioia nell’aria per uno dei matrimoni più attesi dell’anno. Basta dare un’occhiata al video postato su Instagram da Beatrice Borromeo che, ormai principessa, non ha comunque dimenticato il suo animo da reporter, tanto che riesce a immortalare uno dei momenti più significativi della serata: i novelli sposi ...

