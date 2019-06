Champions League | la rosa ideale 2018-2019 | c’è anche Cristiano Ronaldo

Champions League - Mourinho fa sognare i tifosi dell’Inter : “Ci sono 7-8 squadre che vogliono vincere la Champions la prossima stagione. L’Inter? Ha una buona squadra e un bel progetto oltre a molti soldi da investire, ma ha bisogno di piu’ tempo, forse un paio d’anni. Ma alcune squadre vogliono vincere e solo una ci puo’ riuscire”. Sono le dichiarazioni di Jose’ Mourinho all’emittente BeIn Sports, il club nerazzurro ha aperto un nuovo progetto con Antonio ...

Liverpool - alle 17 l’abbraccio tifosi-squadra : grande festa per la Champions League : Continua il delirio in casa Liverpool dopo la vittoria della Champions League, 2-0 il risultato finale nel match contro il Tottenham. I Reds adesso si apprestano a festeggiare anche in strada, è previsto per le ore 17 la partenza con il bus scoperto da allerton Maze e attraverserà Queens Drive, Mill Bank, West Derby Road, Islington, Leeds Street, The Strand per concludersi a Blundell Street. E la stampa si scatena: da “The ...

Champions League – I Reds trionfano in finale - esulta anche… LeBron James : “noi siamo il Liverpool” : Anche LeBron James esulta per il Liverpool: i complimenti della superstar dei Los Angeles Lakers LeBron James esulta per il successo del Liverpool in Champions League. La superstar dei Los Angeles Lakers è anche un socio di minoranza della proprietà dei Reds, avendone acquistato il 2% nell’aprile del 2011 dai Fenway Sports Partners, per un investimento di circa 6.5 milioni di dollari. Durante la finale James ha anche commentato il ...

Champions League : Il Liverpool è campione d’Europa. Battuto 2-0 il Tottenham : Champions League: Il Liverpool è campione d’Europa. Battuto 2-0 il Tottenham L’ultima volta che i Reds avevano alzato la coppa dalle grandi orecchie al cielo – il 25 Maggio 2005, dopo una rocambolesca finale contro il Milan – Jurgen Klopp sedeva sulla panchina del Mainz e, alla sua prima stagione d’allenatore in Bundesliga, conquistava un buon undicesimo posto. Da allora, tanta acqua è passata sotto i ponti e se ad ...

Chi è Kinsey Wolanski : l’industria del porno dietro la ragazza protagonista dell’invasione di campo durante la finale di Champions League : E’ stata la protagonista indiscussa di ieri sera. No, non è il Liverpool. Parliamo della ragazza che, a metà primo tempo, è entrata in campo mezza nuda. A detta di molti, la cosa più interessante di una partita in cui ci si aspettava di più. L’obiettivo della donna, probabilmente, era quello di completare “il giro di campo” da mezza nuda a… nuda. Ma è stata fermata giusto in tempo dalle forze dagli ...

Vincitore Champions League 2019 - albo d'oro/ Liverpool ha vinto : rivincita Origi : Vincitore Champions League 2019: albo d'oro e premi Uefa. Il Liverpool trionfa con i gol di Momo Salah e Divock Origi, Jurgen Klopp alza la coppa.

Champions League - le fasce del sorteggio : ecco come saranno “posizionate” le italiane : Champions League, il 30 agosto a Montecarlo andrà in scena il sorteggio dei gironi con 4 italiane in lizza La vittoria del Liverpool questa sera nella finale di Champions League contro il Tottenham ha definito ulteriormente le fasce della prossima edizione, pronta a partire già tra poche settimane. Per quanto riguarda le squadre italiane, la Juventus sarà chiaramente in prima fascia, il Napoli in seconda e l’Inter in terza assieme al ...

