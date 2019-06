Carolina Girasole assolta anche in Appello | “L’ex sindaca di Isola Capo Rizzuto non fu

ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2019) L’ex sindaco di, è statain secondo grado nel processo “Insula”. La Corte d’di Catanzaro, infatti, ha confermato la sentenza di primo grado assolvendo ladalle accuse di voto di scambio politico-mafioso, turbativa d’asta e abuso d’ufficio. In attesa delle motivazioni, per i giudici è assoluzione piena perché quei fatti non sussistono e l’ex sindaco non li ha commessi. Difesa dagli avvocati Mario e Marcello Bombardiere, laera stata accusata di essere stata eletta con i voti della cosca Arena. È stata assoltoil marito, Franco Pugliese che, stando alla ricostruzione degli inquirenti, avrebbe chiesto esplicitamente appoggio alla cosca Arena per l’elezione della moglie a primo cittadino nel 2008 quando era candidata con la lista “Sinistra Arcobaleno”. Una volta eletta, il sospetto degli investigatori era ...

