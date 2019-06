Carapaz vince il Giro | Roglic si riprende il podio

Carapaz vince il Giro d'Italia - 2° un sempre grande Nibali : ...

Classifica finale Giro d’Italia 2019 - 21^ tappa : Richard Carapaz in trionfo - Vincenzo Nibali secondo a 1’05” : Richard Carapaz ha vinto il Giro d’Italia 2019, il 26enne ecuadoregno della Movistar si è difeso nella cronometro conclusiva di Verona e ha potuto festeggiare all’Arena. Il sudamericano ha indossato la maglia rosa sul podio conclusivo battendo Vincenzo Nibali per 1’05”, lo Squalo ha recuperato tanto lungo i 17 km contro il tempo ma non è bastato per il ribaltone che era oggettivamente impossibile. Lo sloveno Primoz Roglic ...

Giro d’Italia 2019 - Richard Carapaz vince tra i ‘litiganti’ Nibali e Roglic. Lo Squalo è 2° - ma emoziona fino all’ultima pedalata : Tra i due litiganti ha goduto il più forte che questa volta porta il nome di Richard Carapaz. Tutti si aspettavano Roglic contro Nibali, Nibali contro Roglic: pure loro due, che hanno commesso l’errore di sottovalutare il 26enne ecuadoregno. Alla fine è sua la maglia rosa del Giro d’Italia 2019, meritatamente. In molti storceranno il naso, diranno che è stata un’edizione sottotono e mediocre: la controprova l’avremo solo ...

Il Giro d’Italia è nelle mani di Carapaz - a Monte Avena vince Bilbao : Richard Carapaz ha messo le mani sul Giro d’Italia conducendo con sicurezza anche l’ultima tappa di montagna, quella con l’arrivo a Monte Avena. L’ufficializzazione arriverà domani dopo la crono di Verona, ma lo scalatore dell’Ecuador ha difeso senza troppi affanni tutto il suo vantaggio su Nibali e allungato ancora su Roglic, staccatosi nell’ultima discesa. La tappa è andata invece allo spagnolo della Astana Pello Bilbao, già vincitore a ...

Giro d’Italia – Sfida interna in casa Movistar? Landa adesso spaventa Carapaz : “posso vincere anch’io” : Mikel Landa adesso spaventa il so compagno di squadra Carapaz: lo spagnolo della Movistar punta alla vittoria del Giro d’Italia 2019? Prestazione spettacolare ieri di Mikel Landa nella 17ª tappa del Giro d’Italia: dopo il fantastico supporto a Carapaz sul Mortirolo, lo spagnolo della Movistar ieri è stato autore di un attacco eccezionale. “Mi vedete con una faccia migliore? È perché ho fatto la barba“, ha scherzato ...

Giro d’Italia : ad Anterselva vince Peters - Carapaz allunga in classifica : E’ sempre più rosa il Giro d’Italia di Richard Carapaz. Dopo aver superato lo scoglio del Mortirolo, lo scalatore dell’Ecuador ha messo alle corde Nibali e Roglic nella breve salita finale della diciassettesima tappa, quella con arrivo ad Anterselva. Carapaz ha messo in mostra una brillantezza ancora invidiabile, concretizzando un’altra tattica perfetta della sua Movistar che ha fatto muovere per primo Landa. La vittoria di tappa è andata invece ...

Classifica Giro d’Italia 2019 - 17^ tappa : Vincenzo Nibali perde secondi da Landa e Carapaz - Squalo a 1’54” dalla maglia rosa : Vincenzo Nibali ha sofferto sulle pendenze che conducevano al traguardo di Anterselva e ha perso terreno in occasione della diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2019. Lo Squalo, ieri capace di attaccare sul Mortirolo, oggi non è parso in grandissima condizione e ha sofferto sulla salita finale: prima ha attaccato Mikel Landa, poi ha piazzato la stoccata anche la maglia rosa Richard Carapaz e il siciliano ha dovuto lasciare sul piatto ...

Giro d’Italia 2019 - Risultato diciassettesima tappa : Peters vince in solitaria - Landa e Carapaz staccano Nibali e Roglic : Arrivo nella patria del biathlon azzurro per quanto riguarda il Giro d’Italia 2019: la diciassettesima tappa della Corsa Rosa con partenza da Commezzadura si è conclusa dopo 181 chilometri proprio in quel di Anterselva. Frazione mossa con una salita conclusiva e la picchiata verso il poligono al termine: a trionfare è stato il transalpino Nans Peters. Primo successo della carriera per il 25enne atleta dell’AG2R, abile a beffare con ...

Giro d’Italia 2019 - dove Vincenzo Nibali potrà attaccare Carapaz. Le occasioni prima della cronometro di Verona. Occhio alle Dolomiti : Vincenzo Nibali ha regalato grandi emozioni durante la sedicesima tappa del Giro d’Italia 2019, lo Squalo ha attaccato sulle prime rampe del Mortirolo mettendo in ginOcchio tutti i suoi avversari diretti: uno scatto fulmineo del siciliano ha creato scompiglio nel gruppo dei migliori e ha infiammato una frazione durissima che, nonostante la cancellazione del Passo Gavia, si è rivelata estremamente spettacolare. Il capitano della ...

‘La Fagianata di Magrini’ : “Carapaz non ha ancora vinto - Lopez ha rovinato l’attacco di Vincenzo. Possibile alleanza Nibali-Roglic” : Riccardo Magrini, noto commentatore tecnico di Eurosport, ci racconta il “suo” Giro d’Italia 2019 con “La Fagianata”, rubrica giornaliera che potrete leggere ogni sera su OA Sport. QUINDICESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2019 NON E’ STATO UN VERO TAPPONE Diciamo un tappone mozzato. Io credo che il “piano B” sia stato il migliore Possibile, di sicuro l’organizzazione non aveva altre alternative. Certo che, tolto il Gavia, ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali : “Forzati i tempi sul Mortirolo - tanti big hanno mollato. Carapaz? Non mi è sembrato al top…” : Vincenzo Nibali ha regalato spettacolo durante la 16^ tappa del Giro d’Italia 2019, lo Squalo ha attaccato sulle prime rampe del Mortirolo e ha messo in difficoltà tutti gli altri big: solo la maglia rosa Richard Carapaz è riuscito a rientrare dopo un inseguimento e ha conservato il simbolo del primato con 1’47” di vantaggio sul siciliano che cercherà di ribaltare la situazione nelle prossime tappe di montagna che precedono la ...

Classifica Giro d’Italia 2019 - sedicesima tappa : Vincenzo Nibali secondo a 1’47” da Carapaz. Il Mortirolo stravolge tutto : La sedicesima tappa del Giro d’Italia 2019 non ha deluso le aspettative della vigilia, era annunciato grande spettacolo in occasione della Lovere-Ponte di Legno e lo show è arrivato puntuale: il Mortirolo ha letteralmente stravolto la Classifica generale, la durissima salita della Valtellina ha dato uno scossone importante nella lotta per il successo finale. Vincenzo Nibali ha attaccato sulle prime rampe, successivamente è stato ripreso ...

Giro d’Italia 2019 - le pagelle dei favoriti dopo la seconda settimana. I promossi e bocciati. Brillano Richard Carapaz e Vincenzo Nibali : La seconda settimana di corsa del Giro d’Italia 2019 ha portato finalmente le grandi salite e con esse si è anche delineato più chiaramente il quadro dei pretendenti alla maglia rosa. Arrivati al secondo giorno di riposo possiamo quindi valutare le prestazioni dei principali favoriti. In questo elenco dobbiamo inserire di diritto il nuovo leader Richard Carapaz, che ha ribaltato le gerarchie con delle grandi azioni nei tapponi di montagna. ...

Giro 2019 : a Como vince Cataldo - bene Nibali - Carapaz resta rosa : Dario Cataldo ha vinto la 15esima tappa del 102esimo Giro d'Italia, la Ivrea-Como di 232 chilometri. L'abruzzese della Astana ha battuto Cattaneo