Carapaz di nome e di fatto Il Giro d’Italia 2019 va in Ecuador

Giro d’Italia – Haga si aggiudica la cronometro di Verona - ma la festa è tutta per il vincitore Carapaz : La cronometro di Verona va ad Haga , Carapaz sorride e festeggia per la vittoria del Giro d’Italia 2019 E’ terminata l’edizione 102 del Giro d’Italia: si è disputata oggi la cronometro finale con arrivo all’Arena di Verona . A trionfare nell’ultima tappa della Corsa Rosa 2019 è stato Haga , lo statunitense del Team Sunweb ha chiuso la gara col crono di 22.07, lasciandosi alle spalle Campenaerts e De Gendt. ...

Giro d’Italia 2019 - Paolo Slongo : “Nibali deve arrivare a 50? da Carapaz per giocarsela nella cronometro” : La diciottesima tappa del Giro d’Italia 2019 è andata in archivio con il successo a sorpresa di Damiano Cima, bravissimo ad anticipare lo sprint dei velocisti dopo una fuga di quasi 200 km. Da domani a domenica si scatenerà però una battaglia furibonda per la conquista della maglia rosa, attualmente saldamente tra le mani di Richard Carapaz. L’ecuadoriano dovrà guardarsi da Vincenzo Nibali, staccato di 1’54” ed ...