Canottaggio | Europei Italia chiude con 7 medaglie

Canottaggio – Europei Assoluti : 7 medaglie per l’Italremo a Lucerna : Canottaggio – Lucerna, Europei Assoluti: 7 medaglie per l’Italremo L’Italia chiude l’Europeo Assoluto a Lucerna vincendo 7 medaglie (2 oro, 2 argento, 3 bronzo) che valgono, per la selezione azzurra del DT Francesco Cattaneo, il terzo posto nel medagliere generale dietro Germania (5-1-1) e Olanda (2-3-2) e un passo avanti rispetto alla manifestazione continentale dello scorso anno a Glasgow, dove ottenne sei medaglie (2-1-3). Per ...

Canottaggio - Europei Lucerna 2019 : bronzo per Stefania Gobbi e Stefania Buttignon nel doppio femminile! : Alla vigilia il DT Francesco Cattaneo aveva affermato di voler portare agli Europei di Canottaggio un doppio femminile di livello e così Stefania Gobbi e Stefania Buttignon lo hanno ripagato con una splendida medaglia di bronzo: le azzurre si sono arrese soltanto alla Germania, medaglia d’oro, ed alla Romania, seconda. Le posizioni di testa sono consolidate fin dal via con buon margine: la Germania comanda dall’inizio alla fine, la ...

Canottaggio - Europei Lucerna 2019 : i Cavalieri delle Acque sono d’argento! L’Olanda vince nel quattro di coppia : Neppure i Cavalieri delle Acque riescono a regalare all’Italia una medaglia d’oro nelle specialità olimpiche agli Europei di Canottaggio di Lucerna: in Svizzera il quattro di coppia maschile composto da Giacomo Gentili, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Filippo Mondelli deve accontentarsi della medaglia d’argento alle spalle dell’Olanda. Bronzo per l’equipaggio della Gran Bretagna. Gara di testa dal primo ...

LIVE Canottaggio - Europei 2019 in DIRETTA : DOPPIO ORO ITALIA : 4 di coppia pl e Federica Cesarini! D’argento il doppio pl e il 4 di coppia! Doppio bronzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.19: Sono quattro gli equipaggi al via della finale dell’otto femminile: Romania, Gran Bretagna, Russia, Olanda 14.17: E’ ARGENTOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAA!!! L’Olanda domina letteralmente la gara ma l’ITALIA, in dificoltà, riesce a riprendersi la seconda posizione battendo in volata un’arrembante Gran Bretagna. Gara non straordinaria degli azzurri che comunque ...

Canottaggio - Europei 2019 : Stefano Oppo e Pietro Ruta sono d’argento nel doppio pesi leggeri! : Arriva un’altra medaglia in specialità olimpiche per l’Italia agli Europei di Canottaggio di Lucerna, in Svizzera, dove gli azzurri Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta chiudono al secondo posto nel doppio pesi leggeri maschile alle spalle della Germania, oro, e davanti al Belgio, bronzo. Vittoria per la Germania di Jonathan Rommelmann e Jason Osborne, che fanno gara di testa dall’inizio alla fine e, pur non riuscendo a staccare ...

Canottaggio - Europei Lucerna 2019 : bronzo per Aisha Rocek e Kiri Tontodonati nel due senza : Arriva la prima medaglia in una specialità olimpica per l’Italia agli Europei senior di Canottaggio di Lucerna in Svizzera: la conquistano Aisha Rocek e Kiri Totodonati nel due senza senior femminile al termine di una gara emozionante. Oro alla Spagna, argento alla Romania, con i tre equipaggi racchiusi in due secondi dopo un lungo testa a testa nella seconda metà di gara. L’oro va alla Spagna di Aina Cid e Virginia Diaz Rivas, brave ...

Canottaggio - Europei Lucerna 2019 : d’oro il quattro di coppia pl - bronzo per Martino Goretti! : Arrivano subito due medaglie per l’Italia agli Europei senior di Canottaggio, che oggi a Lucerna vedono andare in scena le finali: nelle specialità non olimpiche che hanno aperto l’assegnazione dei titoli, è d’oro il quattro di coppia pesi leggeri maschile di Gabriel Soares, Catello Amarante, Alfonso Scalzone e Lorenzo Fontana, mentre è di bronzo Martino Goretti nel singolo pesi leggeri maschile. Nel quattro di coppia pesi ...

LIVE Canottaggio - Europei 2019 in DIRETTA : Italia a caccia di medaglie nelle finali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.10 Grande finale dell’imbarcazione azzurra che è cresciuta ulteriormente nel finale rifilando più di un secondo ai rivali olandesi, bronzo per la Francia 10.09: E’ OROOOOOOOOOOOOOOOO ItaliaAAAAAAAAA!!! Gli azzurri resistono all’assalto degli olandesi e conquistano il primo alloro degli Europei di Lucerna 10.07: Passa a condurre l’Italia ai 1500 metri con Olanda ...

Canottaggio - Europei 2019 : l’Italia piazza ben 11 equipaggi in finale. Ecco gli avversari degli azzurri : Oggi andranno in scena a Lucerna, in Svizzera, le finali degli Europei di Canottaggio: l’Italia ha piazzato ben 11 equipaggi su 15 in finale, andiamo a scoprire chi darà spettacolo oggi nelle specialità olimpiche e non nelle acque elvetiche. SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel due senza femminile per Aisha Rocek e Kiri Tontodonati ci saranno da tenere d’occhio la Romania di Adriana Ailincai e Maria Tivodariu e la Spagna con Aina Cid e ...

Canottaggio - Europei 2019 : programma - orari e tv. Tutti gli italiani in gara domenica 2 giugno : Terza ed ultima giornata di sfide agli Europei di Canottaggio di Lucerna: oggi sarà tempo di finali e di medaglie per gli equipaggi in gara. L’Italia ha già piazzato ben 11 equipaggi su 15 in finale, oggi arriveranno certamente tante medaglie. Le gare verranno trasmesse in streaming su worldrowing.com. programma completo domenica 2 giugno Sessione mattutina 08.30-10.00 Finali D, C e B 10.00-12.00 Finali A Sessione pomeridiana 12.45-15.00 ...

LIVE Canottaggio - Europei 2019 in DIRETTA : sabato 1° giugno - tempo di semifinali. Salgono a sette gli equipaggi azzurri in finale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.56: Partita la prima semifinale del doppio maschile. Al via Slovacchia, Irlanda, Germania, Spagna, Repubblica Ceca e Portogallo Italia al via nella seconda semifinale 13.54: L’Italia è in finale! La coppia azzurra Mignemi e Rodini subisce la rimonta della Svizzera che vince in volata ma tiene a distanza di sicurezza la Romania che chiude al terzo posto. Quarta e eliminata ...

LIVE Canottaggio - Europei 2019 in DIRETTA : sabato 1° giugno - tempo di semifinali. Salgono a sei gli equipaggi azzurri in finale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.35 Appuntamento alle ore 13.40 con le semifinali ed i ripescaggi del pomeriggio. 12.34 Nel pomeriggio altri sei equipaggi italiani cercheranno l’accesso alle Finali A di domani, tra semifinali e ripescaggi. 12.33 Martino Goretti è secondo in 7’00″08! Finale A per l’azzurro, sono sei al momento gli equipaggi azzurri in finale! 12.31 Sempre secondo Goretti ai 1500 ...

Canottaggio – Europei Assoluti : buon avvio degli azzurri a Lucerna - tutti i risultati della prima giornata : Ottimi i risultati ottenuti dagli equipaggi azzurri al termine della prima giornata degli Europei Assoluti di Canottaggio in scena a Lucerna L’Italia del DT Francesco Catteneo, al termine della prima giornata degli Europei Assoluti – in svolgimento a Lucerna (Svizzera) con 36 nazioni partecipanti – passa il turno in 9 specialità olimpiche (Senior: singolo maschile, due senza maschile e femminile, doppio maschile e femminile, quattro di ...