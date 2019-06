Canottaggio - Europei 2019 : l’Italia piazza ben 11 equipaggi in finale. Ecco gli avversari degli azzurri : Domani andranno in scena a Lucerna, in Svizzera, le finali degli Europei di Canottaggio: l’Italia ha piazzato ben 11 equipaggi su 15 in finale, andiamo a scoprire chi darà spettacolo oggi nelle specialità olimpiche e non nelle acque elvetiche. SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel due senza femminile per Aisha Rocek e Kiri Tontodonati ci saranno da tenere d’occhio la Romania di Adriana Ailincai e Maria Tivodariu e la Spagna con Aina Cid e ...

Canottaggio - Europei 2019 : programma - orari e tv. Tutti gli italiani in gara domenica 2 giugno : Terza ed ultima giornata di sfide agli Europei di Canottaggio di Lucerna: oggi sarà tempo di finali e di medaglie per gli equipaggi in gara. L’Italia ha già piazzato ben 11 equipaggi su 15 in finale, oggi arriveranno certamente tante medaglie. Le gare verranno trasmesse in streaming su worldrowing.com. programma completo domenica 2 giugno Sessione mattutina 08.30-10.00 Finali D, C e B 10.00-12.00 Finali A Sessione pomeridiana 12.45-15.00 ...

LIVE Canottaggio - Europei 2019 in DIRETTA : sabato 1° giugno - tempo di semifinali. Salgono a sette gli equipaggi azzurri in finale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.56: Partita la prima semifinale del doppio maschile. Al via Slovacchia, Irlanda, Germania, Spagna, Repubblica Ceca e Portogallo Italia al via nella seconda semifinale 13.54: L’Italia è in finale! La coppia azzurra Mignemi e Rodini subisce la rimonta della Svizzera che vince in volata ma tiene a distanza di sicurezza la Romania che chiude al terzo posto. Quarta e eliminata ...

LIVE Canottaggio - Europei 2019 in DIRETTA : sabato 1° giugno - tempo di semifinali. Salgono a sei gli equipaggi azzurri in finale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.35 Appuntamento alle ore 13.40 con le semifinali ed i ripescaggi del pomeriggio. 12.34 Nel pomeriggio altri sei equipaggi italiani cercheranno l’accesso alle Finali A di domani, tra semifinali e ripescaggi. 12.33 Martino Goretti è secondo in 7’00″08! Finale A per l’azzurro, sono sei al momento gli equipaggi azzurri in finale! 12.31 Sempre secondo Goretti ai 1500 ...

Canottaggio – Europei Assoluti : buon avvio degli azzurri a Lucerna - tutti i risultati della prima giornata : Ottimi i risultati ottenuti dagli equipaggi azzurri al termine della prima giornata degli Europei Assoluti di Canottaggio in scena a Lucerna L’Italia del DT Francesco Catteneo, al termine della prima giornata degli Europei Assoluti – in svolgimento a Lucerna (Svizzera) con 36 nazioni partecipanti – passa il turno in 9 specialità olimpiche (Senior: singolo maschile, due senza maschile e femminile, doppio maschile e femminile, quattro di ...

LIVE Canottaggio - Europei 2019 in DIRETTA : sabato 1° giugno - tempo di semifinali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle semifinali degli Europei senior di Canottaggio di Lucerna: in Svizzera oggi scatta la seconda giornata della rassegna continentale e saranno in acqua tredici dei quindici equipaggi azzurri (su 17 specialità previste). L’Italia infatti ieri ha già qualificato due imbarcazioni alle finali di domani. Oggi tra le 11.15 e le 12.40 sono ...

Canottaggio - Europei 2019 : programma - orari e tv. Tutti gli italiani in gara sabato 1° giugno : Seconda giornata di sfide agli Europei di Canottaggio di Lucerna: oggi sarà tempo di semifinali ed ultimi ripescaggi per gli equipaggi in gara. L’Italia ha già piazzato due equipaggi in finale, oggi tra i nove in semifinale e gli altri tre tra quarti e ripescaggi, la spedizione azzurra punta a far decollare il numero di imbarcazioni che domani si giocheranno le medaglie. Le gare verranno trasmesse in streaming su worldrowing.com. programma ...

Canottaggio - Europei Lucerna 2019 : Simone Martini ai quarti - Finale C per Clara Guerra : Sono andati in scena a Lucerna, in Svizzera, i ripescaggi degli Europei di Canottaggio, che hanno chiuso la prima giornata di competizioni: per quanto riguarda l’Italia, dopo le ottime batterie del mattino, erano in acqua soltanto i due singoli senior, con Clara Guerra e Simone Martini. Nel singolo senior maschile Simone Martini passa ai quarti di domani giungendo secondo in 7’10″52 alle spalle della Serbia, vittoriosa in ...

Canottaggio - Europei 2019 : avvio convincente per l’Italia nelle batterie. Brillano 4 di coppia e doppio pesi leggeri : Grande Italia nella prima giornata di gare degli Europei 2019 di Canottaggio, che sono scattati oggi a Lucerna (Svizzera). nelle batterie della sessione mattutina i nostri portacolori sono stati protagonisti e il bottino complessivo è di due equipaggi già in finale, nove in semifinale, mentre quattro dovranno passare dai ripescaggi. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati. Singolo Ultimo posto nella propria batteria per Simone ...

LIVE Canottaggio - Europei 2019 in DIRETTA : prime batterie - l’Italia chiude con nove equipaggi in semifinale e due in finale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.00 Grazie per averci seguito, il nostro LIVE termina qui. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona giornata da OA Sport. 13.57 Nel pomeriggio non vi sarà DIRETTA per i ripescaggi, per conoscere i risultati dei singolo senior vi rimandiamo alla cronaca del pomeriggio. 13.55 L’Italia chiude le batterie del mattino con due equipaggi già in finale (domenica), nove in semifinale (domani) ...

LIVE Canottaggio - Europei 2019 in DIRETTA : prime batterie - l’Italia si mette alla prova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle batterie degli Europei senior di Canottaggio di Lucerna: in Svizzera oggi scatta la rassegna continentale e nella mattinata odierna saranno in acqua tutti i quindici equipaggi azzurri (su 17 specialità previste). L’Italia infatti non sarà in gara soltanto nel quattro di coppia senior femminile e nell’otto senior femminile. Oggi tra le 09.00 e le 14.00 sono in programma le ...

Canottaggio - Europei 2019 : programma - orari e tv. Tutti gli italiani in gara venerdì 31 maggio : Oggi (venerdì 31 maggio) si svolgerà la prima giornata di gare degli Europei di Canottaggio a Lucerna (Svizzera). Questa rassegna continentale si aprirà con le batterie di tutte le specialità, mentre nella sessione pomeridiana ci saranno i primi ripescaggi. Sarà quindi importante partire forte per riuscire a superare il turno direttamente e molto equipaggi azzurri potranno lasciare subito il segno. Le gare odierne saranno trasmesse in diretta ...