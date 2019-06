Canoa slalom | Europei 2019 | programma | orari e tv Tutti gli italiani in gara domenica 2

Canoa slalom - Europei Pau 2019 : nel K1 femminile Stefanie Horn è ottava. Vince la boema Amalie Hilgertova : A sorpresa è la ceca Amalie Hilgertova la campionessa europea del kayak femminile della Canoa slalom: la boema si impone a Pau, in Francia, nella finale dove non va oltre l’ottavo posto la nostra Stefanie Horn, che chiude gravata da sei penalità ma autrice di un percorso davvero troppo lento, terminando in 127.65. La ceca Amalie Hilgertova Vince con un percorso netto in 104.95, staccando di appena 0.19 la britannica Mallory Franklin, ...

Canoa slalom - Europei 2019 : Stefanie Horn vola in finale nel K1! Raffaello Ivaldi si ferma in semifinale nel C1 : Stefanie Horn centra la qualificazione alla finale agli Europei di Canoa slalom, che si stanno svolgendo a Pau (Francia). La 28enne azzurra non delude le aspettative raggiungendo l’atto conclusivo di questa rassegna continentale e questo pomeriggio potrà quindi giocarsi le medaglie. Horn realizza una grande prestazione in semifinale, terminando al secondo posto. L’azzurra subisce una penalità di 2” nella 15ma porta, ma riesce comunque a fare un ...

Canoa slalom - Europei 2019 : programma - orari e tv. Tutti gli italiani in gara sabato 1° giugno : Oggi (sabato 1° giugno) si svolgerà la terza giornata di gare degli Europei di Canoa slalom a Pau (Francia). Il programma odierno prevede lo svolgimento delle semifinali e delle finali della canadese maschile e del kayak femminile. In azione vedremo un azzurro in ciascuna gara: Stefanie Horn andrà a caccia della terza medaglia della carriera nel K1, mentre Raffaello Ivaldi proverà a centrare il grande acuto nel C1. Le gare odierne non saranno ...

Canoa slalom - Europei 2019 : il medagliere. In testa la Francia - tre argenti per la Germania : Sono andate in scena le finali a squadre degli Europei di Canoa slalom: a Pau, in Francia sono stati assegnati i primi quattro ori della manifestazione, tutti in specialità non olimpiche, mentre le finali individuali (specialità olimpiche) andranno in scena nelle giornate di sabato e domenica. MEDAGLIERE GENERALE Europei Canoa slalom 2019 Squadre O A B Tot. Francia 1 1 0 2 Rep. Ceca 1 0 1 2 Gran ...

Canoa slalom - Europei Pau 2019 : assegnati i titoli a squadre. Italia a secco - tre argenti per la Germania : Prima sessione di finali agli Europei di Canoa slalom di Pau: in Francia spazio oggi alle competizioni a squadre (specialità non olimpiche). Resta a bocca asciutta l’Italia, che sfiora soltanto il podio nelle competizioni maschili, mentre si mette in evidenza la Germania, che conquista tre bronzi. Nel K1 maschile quinta posizione per Giovanni De Gennaro, Zeno Ivaldi e Marcello Beda, i quali, gravati da due penalità, chiudono in 100.61, a ...

Canoa slalom - Europei 2019 : Sabattini - Borghi - De Gennaro e Ivaldi ottengono il pass per la semifinale : Buon inizio per gli azzurri nella seconda giornata di gare degli Europei di Canoa slalom, che si stanno svolgendo a Pau (Francia). Nella sessione mattutina quattro italiani si qualificano per la semifinale, due nel kayak maschile e altrettante nella canadese femminile. Questo pomeriggio si svolgeranno invece le finali a squadre di tutte le categorie. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio i risultati della mattinata. Partiamo dal C1 dove Chiara ...

Canoa slalom - Europei 2019 : programma - orari e tv. Tutti gli italiani in gara venerdì 31 maggio : Dopo le eliminatorie di ieri del C1 maschile e del K1 femminile con il passaggio in semifinale dei nostri Raffaello Ivaldi e Stefanie Horn, oggi va in scena la seconda giornata di gare agli Europei di Canoa slalom di Pau, in Francia: al mattino eliminatorie della canadese femminile con Elena Borghi, Chiara Sabatini e Marta Bertoncelli, e del kayak maschile con Giovanni De Gennaro, Zeno Ivaldi e Marcello Beda, mentre al pomeriggio ecco le finali ...

Canoa slalom - Europei Pau 2019 : Marta Bertoncelli e Chiara Sabattini in gara anche nel kayak : Siamo alla vigilia degli Europei di Canoa slalom, che scatteranno domani a Pau, in Francia, con le eliminatorie delle prime due gare individuali: notizia del giorno in casa Italia è l’iscrizione delle azzurre Chiara Sabattini e Marta Bertoncelli, non solo nella canadese, ma anche nel kayak, dove affiancheranno Stefanie Horn non solo nella prova individuale, ma anche in quella a squadre. Così i direttori tecnici Ettore Ivaldi e Daniele ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Lee Valley 2019 : i convocati dell’Italia. Dieci azzurri in Gran Bretagna : Domani partono gli Europei di Canoa slalom, eppure è già tempo di pensare alla Coppa del Mondo, che vivrà la sua prima tappa a Lee Valley, in Gran Bretagna, da venerdì 14 a domenica 16 giugno. Per la competizione britannica sono stati convocati 10 azzurri, con un paio di cambi rispetti alla formazione degli Europei. Nel kayak maschile Marcello Beda lascia spazio a Christian De Dionigi, mentre nella canadese femminile Chiara Sabattini sarà ...

Canoa : Europei Slalom. Azzurri in Francia per edizione di Pau : Canoa, Europei Slalom. Sara' la localita' di Pau, in Francia, ad ospitare dal 30 maggio al 2 giugno i Campionati Europei di Canoa slalom

Canoa slalom - Europei 2019 : i favoriti gara per gara. Grandi nomi al via - pronostici aperti : A partire da domani scatterà ufficialmente la stagione internazionale della Canoa slalom, e subito saranno in palio delle medaglie: a Pau, in Francia, fino a domenica 2 giugno si terranno gli Europei senior. Giovedì e venerdì sono in programma le eliminatorie, mentre sabato e domenica si disputeranno semifinali e finali delle gare individuali. Di seguito i favoriti gara per gara: K1 maschile Lo sloveno Peter Kauzer ha tutti i numeri per ...

Canoa slalom - Europei 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Giovanni De Gennaro e Stefanie Horn le punte : Saranno dieci gli azzurri in gara agli Europei di Canoa slalom, che si svolgeranno a Pau (Francia) da domani a domenica. Questa rassegna continentale sarà il primo grande evento della stagione e l’Italia è pronta a lasciare il segno e riscattare la delusione dello scorso anno, in cui non arrivarono medaglie. Andiamo quindi ad analizzare i convocati dell’Italia ai raggi X. KAYAK MASCHILE La squadra azzurra sarà guidata da Giovanni De ...

Canoa slalom - Europei 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Inizia ufficialmente la stagione internazionale della Canoa slalom, e subito sono in palio delle medaglie: a Pau, in Francia, da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno si terranno gli Europei senior. Giovedì e venerdì sono in Programma le eliminatorie delle gare individuali, e venerdì si terranno anche le finali a squadre, mentre sabato e domenica si disputeranno semifinali e finali delle gare individuali. Le finali saranno trasmesse in diretta ...

Canoa slalom - Europei 2019 : i convocati dell’Italia. Giovanni De Gennaro guida la spedizione tricolore a Pau : Gli Europei di Canoa slalom si avvicinano. A Pau (Francia) servirà precisione e coraggio per far bene e l’Italia vorrà farsi trovare pronta. E’ stata resa nota la squadra azzurra che sarà protagonista nella rassegna continentale dal 30 maggio al 2 giugno. Al termine delle due prove di selezione, Daniele Molmenti e Ettore Ivaldi hanno ufficializzato la rosa dei convocati che prenderà parte alla manifestazione. Saranno dieci gli atleti ...