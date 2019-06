Cancro al pancreas | la prima cura per uno dei tumori ‘imbattibili’ è diventata realtà

meteoweb.eu

(Di domenica 2 giugno 2019) Laper il tumore delè una: la sopravvivenza libera dalla malattia nei pazienti con mutazione dei cosiddetti geni ‘Jolie’ migliorerà. “Abbiamo abbattuto un muro nella lotta a questa neoplasia perché per tanti anni abbiamo utilizzato tutti i possibili farmaci a bersaglio molecolare che si sono affacciati nella farmacopea e che avevano dato risultati molto importanti in altri, puntualmente fallendo però neidel. Ora abbiamo un farmaco con un meccanismo biologico molto preciso per un gruppo di pazienti che ha una specifica alterazione molecolare“. Lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Giampaolo Tortora, tra gli autori dello studio internazionale Polo presentato oggi al congresso Asco (American Society Clinical Onclogy) di Chicago, e direttore del Comprehensive Cancer della Fondazione Policlinico Universitario ...

