Calciomercato Lazio – Inzaghi rinnova e chiede 2 colpi per reparto! Ecco i nomi di Tare

Calciomercato Lazio - priorità alle fasce : tre i nomi - la situazione : Calciomercato Lazio – Vittoria della Coppa Italia e qualificazione in Europa League per la Lazio, che ha interrotto l’egemonia juventina nella competizione nazionale battendo in finale l’Atalanta. L’obiettivo adesso, più vicino rispetto alle scorse settimane, è il rinnovo con Simone Inzaghi, corteggiato in passato dalla Juventus e poi dal Milan. Risolto il nodo panchina, per i biancocelesti si inizierà a pensare ...

Calciomercato Juventus - l’assalto a Milinkovic-Savic non si ferma : pronta l’offerta per la Lazio : Il club bianconero ha deciso di puntare forte sul centrocampista della Lazio, preparando l’assalto finale dopo aver ottenuto il sì del giocatore La Juventus continua a fare sul serio per Milinkovic-Savic, il club bianconero non ha nessuna intenzione di mollare la presa dopo l’intesa trovata con il giocatore la scorsa settimana. Piero Cruciatti / LaPresse L’ostacolo più grande però resta quello di convincere la Lazio a ...

Calciomercato Lazio - Lotito apre alla cessione di Milinkovic-Savic : Il presidente della Lazio si è soffermato sul futuro del centrocampista biancoceleste, aprendo alla cessione solo a determinate condizioni “Milinkovic-Savic non è in vendita, come ho detto lo scorso anno e poi i fatti mi hanno dato ragione. È altrettanto vero che, se dovesse arrivare un’offerta importante non solo per la società ma anche per il calciatore, ci metteremmo attorno a un tavolo per parlarne”. Piero Cruciatti / ...

Calciomercato - la Lazio ha in mano un parametro zero di lusso : l’ultima idea di Lotito : Lazio pronta a muoversi sul mercato per rafforzare la rosa e rilanciare l’assalto alla Champions League nella prossima stagione La Lazio ha fallito la qualificazione alla Champions League a causa di qualche gara sottotono nel finale di stagione, la squadra del patron Lotito si accontenterà dunque dell’Europa League. Sul mercato però il presidente si sta già muovendo per regalare ai tifosi qualche acquisto di livello, sempre con ...

Calciomercato Lazio - ufficiale il rinnovo di Lucas Leiva fino al 2022 : "rinnovo scelta facile, a Roma sto bene" Il rinnovo era già nell'aria e Lucas Leiva lo ha commentato così in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport: "A Roma mi sono sentito bene dal primo ...

Calciomercato Lazio - ufficiale : Leiva rinnova fino al 2022 : ROMA - Lazio e Lucas Leiva , un matrimonio destinato a durare. La società biancoceleste, infatti, ha comunicato di aver prolungato il contratto del centrocampista fino al 30 giugno 2022 . Per il ...