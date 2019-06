Calabria | quattro speleologi bloccati in una grotta nell’Abisso del Bifurto

Calabria - quattro speleologi intrappolati nella «Fossa del lupo» a 50 metri di profondità : Una forte ondata improvvisa ha reso impossibile l’uscita da quella che è conosciuta anche come «Fossa del lupo». Una quinta persona ha dato l’allarme

Calabria - quattro speleologi sono intrappolati in una grotta : Angelo Scarano Il Soccorso Alpino e speleologico sta intervenendo in Calabria, nell'Abisso del Bifurto, dove una forte ondata improvvisa ha reso impossibile l'uscita dalla grotta per un gruppo di quattro speleologi italiani quattro speleologi sono bloccati in una grotta, a causa di onda di piena improvvisa. Il Soccorso Alpino e speleologico sta intervenendo in Calabria, nell'Abisso del Bifurto, dove una forte ondata improvvisa ha ...

Quattro speleologi bloccati in una grotta in Calabria : l'allarme dato da un quinto riuscito a uscire : Sorpresi da un'onda di piena nell'Abisso del Bifurto, si sono rifugiati in un ramo dove sono al sicuro. Soccorsi per portarli in salvo

Quattro speleologi bloccati in una grotta in Calabria a causa di un’ondata improvvisa : soccorsi sul posto per cercare di liberarli : Quattro speleologi sono bloccati in una grotta, dalla quale non sono riuscita ad uscire a causa di onda di piena improvvisa. Il Soccorso Alpino e speleologico sta intervenendo in Calabria, nell’Abisso del Bifurto, dove una forte ondata improvvisa ha reso impossibile l’uscita dalla grotta per un gruppo di Quattro speleologi italiani. Un quinto membro del gruppo è riuscito ad uscire pochi istanti prima dell’onda, dando così ...

Calabria - quattro speleologi intrappolati nella grotta «Abisso del Bifurto» : Una forte ondata improvvisa ha reso impossibile l’uscita da quella che è conosciuta anche come «Fossa del Lupo». Una quinta persona ha dato l’allarme

Reggio Calabria - violenza sessuale e bullismo contro quattro ragazzine. Sgominata baby gang : Reggio Calabria . bullismo, adescamento di minori, violenza sessuale, pornografia minorile. Vittime quattro ragazzine una delle quali all'epoca dei fatti non aveva ancora compiuto 13 anni. Sei ragazzi ...