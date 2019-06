Calabria | elezioni regionali novembre 2019 | centrosinistra e centrodestra con l’incognita

Calabria - San Luca al voto dopo 6 anni : 'Elezioni inutili tanto poi sciolgono il comune. 'Ndrangheta qui? Non ci risulta' : dopo sei anni di commissariamento per mafia , San Luca torna al voto. Due i candidati che aspirano a diventare sindaco del paesino salito agli onori della cronaca come la "culla della 'Ndrangheta": l'infermiere in pensione Bruno Bartolo e il massmediologo Klaus Davi . "Io mi sono buttato e poi la comunità ha espresso un candidato locale. - dice Davi - ...