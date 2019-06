Brexit | Trump | “Londra mandi Farage a trattare con Bruxelles ed esca dall’Ue senza pagare”

Brexit - Trump a Gb : Farage negozi con Ue : 0.00 La Gran Bretagna dovrebbe mandare il leader del Brexit party, Farage, a negoziare con Bruxelles, e se Londra non otterrà quel che chiede all'Ue, dovrebbe uscire con un 'no deal'. Così il presidente Usa Donald Trump in un'intervista al Sunday Times alla vigilia del suo viaggio nel Regno Unito. Trump sostiene che il prossimo premier britannico dovrebbe rifiutarsi di pagare i 39 miliardi di sterline previsti per il 'divorzio' e ...

Trump : May ha dato a Ue carte su Brexit : 00.56 Theresa May ha mandato a monte la Brexit dando tutte le carte alla Ue. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una intervista al Sun alla vigilia della sua visita di stato in Gran Bretagna, dove incontrerà anche May.

Brexit : Trump - Ue troppo dura con Londra : ANSA, - ROMA, 11 APR - "Peccato che l'Unione europea sia così dura con il Regno Unito e la Brexit. L'Ue è anche un partner commerciale brutale degli Stati Uniti, cosa che cambierà". Lo ha twittato il ...

Trump minaccia Ue : 'si comportano davvero male con UK e Brexit. E sono un partner commerciale brutale' : Nuovo affondo degli Stati Uniti di Donald Trump contro le politiche commerciali europee. Trump ha scritto un post su Twitter accusando l'Ue anche per come sta gestendo il caso Brexit.

Brexit - Trump : Ue troppo dura con il Regno Unito - : ...Uniti Donald Trump ha espresso rammarico per quello che considera un trattamento troppo duro nei confronti del Regno Unito da parte dell'Unione Europea e ha avvertito il blocco che tale politica ...