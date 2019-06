ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2019) L’arbitro gli chiede di fare un passo in avanti, lui quasi indietreggia, si appoggia alle corde: è il segno della resa, è una delle più grandi sorprese nella storia della. Impossibile descrivere diversamente quanto accaduto questa notte al Madison Square Garden di New, dovejunior ha battuto per ko in sette riprese il campione dei pesi massimi Anthony, fino a ieri detentore dei titoli mondiali IBF, WBA, WBO e IBO. Un verdetto totalmente inaspettato: basti pensare chevigilia del match le scommesse vertevano tutto sul numero di riprese che il californiano di origini messicane sarebbe riuscito a strappare al campione inglese, all’esordio in terra americana. Le immagini, poi, dicevano il resto: grasso, tarchiato, più sgherro da pub che atleta(32 vittorie – 21 per ko – e un sconfitta in carriera), che ha faticato non poco a ...

Noovyis : Un nuovo post (Boxe, incredibile a New York: Andy Ruiz mette ko Joshua alla 7a ripresa, è lui il nuovo campione dei… - LucaParry85 : comunque incredibile il liverpool ha appena il taglio alto in piccolo ma la grande apertura lo fa incontro di boxe… -