Bologna | il pediatra Lanari smentisce Salvini sulla correlazione tra migranti e malattie

(Di domenica 2 giugno 2019) E' scontro a distanza tra il Ministro dell'Interno Matteoed il dottor Marcello, responsabile del reparto pediatria dell'ospedale bolognese Sant'Orsola. Il luminare, nel corso di un importante congresso, ha colto l'occasione per sottolineare alcuni effetti negativi (a discapito, soprattutto degli immigrati più giovani) del tanto discusso dl sicurezza, precisando che non vi sarebbe legame tra sbarchi eche, in Occidente, si credevano debellate. Immediata la reazione piccata del leader del Carroccio: "E' record di scabbia e Tbc per gli immigrati". Il congresso e lo scontro In occasione del 75° Congresso Italiano di Pediatria (in programma dal 29 maggio al primo giugno presso il Palazzo dei Congressi di), il direttore del reparto Pediatria d'urgenza del Policlinico S.Orsola-Malpighi è intervenuto asserendo che alcune patologie - che sembravano solo un ...

