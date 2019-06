Bimbo povero del Perù studia sotto un lampione | milionario gli paga le bollette VIDEO

Blastingnews

(Di domenica 2 giugno 2019) 'Prima o poi, arriverà il mio momento. Per questo devore e preparare me stesso'. Un giovanissimo peruviano della città di Moche, Victor Angulo Córdoba, appena undici anni di età, evidentemente ha preso alla lettera questa celebre affermazione di Abraham Lincoln, sedicesimo presidente degli Stati Uniti di America. Proveniente da una famiglia estremamente povera, l'adolescente, sprovvisto in casa di energia elettrica per l'illuminazione domestica, per non sforzare gli occhi alla luce fioca di qualche candela, non ci ha pensato su due volte e, zaino in spalla, è sceso in strada per svolgere i compiti scolastici seduto su di un marciapiede alla luce (meno fioca) di unurbano della pubblica amministrazione. Il filmato Le-camere del sistema di sorveglianza a circuito chiuso hanno immediatamente immortalato la scena e, in pochissimo tempo, il filmato ha fatto il giro del ...

davidevignes81 : @Brewing_Witch Guardo questo corpicino e penso a mio figlio, alla fortuna che abbiamo avuto noi, invece, al desider… - giu33liana : RT @impepatadicozze: @giu33liana @PatriP80054408 Quanta pietà in questa foto, in queste mani che stringono il corpicino ormai senza vita, i… - impepatadicozze : @giu33liana @PatriP80054408 Quanta pietà in questa foto, in queste mani che stringono il corpicino ormai senza vita… -