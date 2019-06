Beach Volley | si assegnano i titoli italiani a Bibione | i risultati della prima giornata

sportfair

(Di domenica 2 giugno 2019) Sono stati duecento gli atleti scesi in campo nelladelle due giornate dei CampionatidiSi è conclusa nella tarda serata di ieri ladelle due giornate di gara del Campionato Italiano diper società in corso di svolgimento a. Quattordici le categorie in gara, per un totale di circa 200 atleti impegnati sui trenta campi splendidamente allestiti sulla spiaggia di, presso il Villaggio Internazionale, dopo una settimana di condizioni meteorologiche non ottimali. E’ stata battaglia in tutte le categorie per conquistare l’accesso ai quarti di finale delle categorie Gold e Silver in programma questa mattina mentre sono ancora in corso i gironi delle categorie giovanili e Master. Al termine dei gironi, nella stessa mattinata si procederà con la fase ad eliminazione diretta. Nella categoria Gold Maschile (squadra ...

fabridal : #BVTricolore #Bibione #beabeacher Giornata conclusiva del Campionato Italiano di Beach Volley per Società a Bibione… - Federvolley : RT @ItaBeachVolley: #BVTricolore #Bibione #beabeacher Giornata conclusiva del Campionato Italiano di Beach Volley per Società a Bibione. Si… - ItaBeachVolley : #BVTricolore #Bibione #beabeacher Giornata conclusiva del Campionato Italiano di Beach Volley per Società a Bibione… -