Bassano - straniero minaccia passanti e attacca militari : solo daspo : Federico Garau Il marocchino, in preda ai fumi dell'alcol, ha terrorizzato i presenti, per poi prendersela anche contro i carabinieri intervenuti sul posto, insultati pesantemente ed aggrediti Momenti di tensione nel pomeriggio di venerdì a Bassano del Grappa (Vicenza), dove un cittadino straniero, in evidente stato di ebbrezza, ha dato in escandescenze, prendendosela con alcuni passanti e con i carabinieri intervenuti per riportare ...